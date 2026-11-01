Dubai sẽ khánh thành lối đi bộ lát vàng 24 carat vào cuối năm 2026

Lối đi bộ được lát bằng vàng 24 carat tại Khu Phố Vàng Dubai sẽ mang đến cho cư dân và du khách một trải nghiệm khác biệt, cho phép họ tản bộ trên tuyến đường lấp lánh giữa một trong những khu vực giao dịch vàng nổi tiếng của thành phố.

Dự án không chỉ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Dubai như một điểm đến du lịch quốc tế mà còn khẳng định vị thế lâu đời của thành phố như một trung tâm giao thương vàng và trang sức hàng đầu thế giới.

Dubai cũng lập hai kỷ lục Guinness thế giới về đôi bông tai vàng nặng nhất và đôi bông tai lớn nhất thế giới.

Ảnh: Gulf Today

Theo Gulf Today, ông Rashid Al Harmoudi, Giám đốc cấp cao phụ trách Khu Thương mại tại Khu Vàng Dubai, cho biết kể từ đầu năm, khu vực này đã ghi nhận mức tăng 20% về số lượng văn phòng giao dịch vàng bán buôn đang hoạt động và tăng 15% về số lượng cửa hàng mới kinh doanh vàng, trang sức, đá quý và đồng hồ cao cấp.

Ông cũng cho biết công tác mở rộng đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các doanh nghiệp trong ngành vàng và trang sức, đặc biệt là những đơn vị đang tìm kiếm địa điểm đặt cơ sở kinh doanh tại đây.

Sự xuất hiện của lối đi bộ lát vàng sẽ bổ sung thêm một trải nghiệm xa xỉ vào danh sách những điểm tham quan độc đáo ngày càng phong phú của Dubai.

Không chỉ mang đến không gian dạo bộ ấn tượng, công trình còn giúp du khách có cơ hội khám phá gần hơn ngành kinh doanh vàng và trang sức phát triển mạnh mẽ, vốn là một phần quan trọng trong bản sắc thương mại của thành phố.