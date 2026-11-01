Con số bất ngờ về khách Việt chinh phục hang động lớn nhất thế giới

Nắng chiếu xuyên qua số sụt 1 bên trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis Adventure.

Bà Nguyễn Thanh Hằng, Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Truyền thông Công ty TNHH Oxalis, đơn vị độc quyền được cấp phép khai thác tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, cho biết từ năm 2014 đến tháng 8/2026, tổng cộng 10.199 du khách đã chinh phục hang động tự nhiên lớn nhất thế giới này. Trong đó, khách Việt dẫn đầu với 3.649 lượt, tiếp đến là khách Mỹ với 2.821 lượt.

"Lượng khách Việt gia tăng mạnh mẽ tại Sơn Đoòng cho thấy sự xuất hiện của một thế hệ du khách mới, yêu thích du lịch trải nghiệm chuyên sâu, sẵn sàng thử thách giới hạn bản thân và chi trả cho những hành trình độc đáo, đẳng cấp", bà Hằng nói với Tri Thức - Znews.

Thấy gì khi khách Việt "dẫn đầu"?

Bà Hằng cho hay sự gia tăng của nhóm khách Việt phản ánh xu hướng quan tâm rèn luyện thể lực thông qua các hoạt động như chạy bộ, trekking (đi bộ đường dài), leo núi.

Oxalis nhận thấy một thế hệ du khách Việt có ý thức trách nhiệm và tư duy du lịch hiện đại đang hình thành. Họ xem chuyến thám hiểm Sơn Đoòng là trải nghiệm có thể thay đổi suy nghĩ, không đơn thuần là một chuyến đi

Các nhà thám hiểm tiếp cận hành trình với thái độ tôn trọng thiên nhiên nguyên bản, chủ động tuân thủ những quy định bảo tồn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế. Họ cũng thể hiện sự gắn kết, trân trọng cộng đồng người dân địa phương cùng đồng hành trong chuyến đi.

"Sau hành trình, nhiều người tiếp tục chia sẻ trải nghiệm thực tế, giúp cộng đồng hiểu hơn về vẻ đẹp của Sơn Đoòng và ý thức gìn giữ những giá trị tự nhiên của hang động", bà Hằng nói.

Khi mực nước dâng cao, con đường dẫn đến Bức tường Việt Nam bên trong hang Sơn Đoòng tạo thành một hồ nước màu xanh ngọc bích. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại diện Oxalis đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với xu hướng phát triển du lịch bền vững. Doanh nghiệp xác định an toàn và bảo tồn là ưu tiên hàng đầu nhằm gìn giữ những giá trị độc đáo của Sơn Đoòng cho các thế hệ sau.

Tour thám hiểm Sơn Đoòng kéo dài 6 ngày 5 đêm, mỗi đoàn tối đa 10 khách, dành cho người từ 18 đến 70 tuổi. Tour có cấp độ mạo hiểm cao nhất trong hệ thống sản phẩm của Oxalis. Nhà thám hiểm phải băng qua 28 km rừng núi đá, lội suối hơn 50 lần và chinh phục Bức tường Việt Nam cao 90 m.

Hành trình có quy trình vận hành đặc thù, đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu. Mỗi năm, Sơn Đoòng chỉ đón khách từ tháng 1 đến hết tháng 8. Trong 4 tháng còn lại, đơn vị tạm ngừng toàn bộ hoạt động đưa khách vào hang, tạo thời gian để hệ sinh thái, dòng sông ngầm và thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau một mùa khai thác.

Du khách khám phá "hố James Bond" - điểm check-in độc đáo bên trong hang Sơn Đoòng, năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cảnh báo website giả mạo

Đầu tháng 10, ông Nguyễn Châu Á, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Oxalis, cảnh báo một website giả mạo Oxalis Adventure đang rao bán tour Sơn Đoòng với giá 80 triệu đồng.

Website này có tên miền, giao diện tương tự trang chính thức của công ty, xuất hiện quảng cáo trên Google và một số nền tảng khác. Đây là lần đầu doanh nghiệp phát hiện website giả mạo để bán tour. Trước đó, tình trạng giả danh chủ yếu xảy ra trên mạng xã hội.

"Trang web giả xuất hiện từ tháng 9 và mới chạy quảng cáo trong thời gian gần đây. Khách truy cập, lựa chọn tour, cung cấp thông tin và thanh toán trên trang này có nguy cơ mất tiền", ông Á nhấn mạnh.

Khối măng đá tên "Bánh Cưới" bên trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chưa phát hiện trường hợp khách bị lừa đảo. Một số du khách chuẩn bị thanh toán đã chủ động xác minh lại với doanh nghiệp và phát hiện dấu hiệu giả mạo.

Đơn vị đang thu thập bằng chứng, gửi yêu cầu xử lý đến Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

"Khách đặt tour chính thức không phải thanh toán ngay. Nhân viên công ty sẽ liên hệ xác minh tình trạng sức khỏe, thể lực trước khi hướng dẫn khách thanh toán và xác nhận đặt chỗ. Du khách cần thận trọng khi đặt tour qua mạng để tránh bị lừa đảo, đặc biệt là khách nước ngoài", ông Á khuyến cáo.

Đến nay, tour thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028, doanh nghiệp chưa mở bán chương trình năm 2029. Du khách có thể phải chờ 1-2 năm mới có cơ hội tham gia, đặc biệt khi các suất tour trong năm đã được đăng ký hết.

Khách Việt chinh phục hang Sơn Đoòng năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tình trạng tour kín chỗ trước thời điểm khởi hành tới 2 năm xuất phát từ nhiều yếu tố. Trong đó, mục tiêu của tỉnh Quảng Trị đối với sản phẩm Sơn Đoòng là xây dựng một sản phẩm du lịch giá trị cao, mang đẳng cấp quốc tế ngay tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Số lượng khách mỗi đoàn và tổng lượng khách hàng năm được giới hạn để bảo đảm công tác bảo tồn, cũng như tạo tính khan hiếm cho sản phẩm.

Sức hút này khơi dậy khát khao chinh phục của cộng đồng đam mê du lịch mạo hiểm trên thế giới, thúc đẩy truyền thông quốc tế quảng bá Sơn Đoòng, Phong Nha - Kẻ Bàng, rộng hơn là du lịch Quảng Trị và Việt Nam.