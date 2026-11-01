Mua trứng gà chỉ nên chọn quả nhỏ là đúng hay sai? Anh nông dân lỡ miệng nói, sau đừng mua bừa

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, lecithin, vitamin A cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm và selen. Thường xuyên bổ sung trứng vào thực đơn giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Không chỉ vậy, nguyên liệu này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Khi chọn mua trứng, bên cạnh độ tươi mới, kích thước quả trứng cũng là điều được nhiều người quan tâm. Phần lớn mọi người có xu hướng ưu tiên trứng to, nhưng cũng có ý kiến cho rằng trứng nhỏ mới là lựa chọn đáng cân nhắc. Vậy giữa trứng to và trứng nhỏ, loại nào thực sự tốt hơn?

Chủ một trang trại gà siêu trứng cho biết, nhiều người vẫn cho rằng trứng càng lớn thì hàm lượng dinh dưỡng càng cao. Tuy nhiên, trên thực tế, sự khác biệt về dinh dưỡng giữa hai loại trứng này không đáng kể. Kích thước trứng chủ yếu phụ thuộc vào giống gà và phương pháp chăn nuôi. Việc một số người ưu tiên chọn trứng nhỏ cũng có những lý do riêng.

Đầu tiên là do giống gà

Trứng có kích thước lớn thường được cho là do gà mái đã trưởng thành và đẻ trứng trong thời gian dài. Theo quan niệm này, gà mái già có thể tồn dư nhiều hormone, khiến chất lượng trứng không bằng trứng của gà mái tơ. Ngược lại, trứng nhỏ thường gắn với gà mái tơ có thể trạng tốt, ít phải sử dụng thuốc hoặc thức ăn tăng trọng nên trứng được cho là thơm ngon hơn.

Đặc biệt, trứng do gà mái đẻ lứa đầu thường được nhiều người đánh giá cao về hương vị. Đây cũng là lý do trứng gà mái tơ được không ít người ưa chuộng khi chọn mua.

Thứ hai là do phương pháp chăn nuôi

Kích thước trứng còn chịu ảnh hưởng từ cách nuôi gà. Gà nuôi công nghiệp thường sống trong không gian hạn chế, được cung cấp thức ăn giàu đạm và chất béo nên có xu hướng đẻ trứng lớn hơn.

Trong khi đó, gà thả vườn có không gian hoạt động rộng hơn, thức ăn thường gồm rau cỏ, ngũ cốc rơi vãi và côn trùng. Do khẩu phần ăn có thể chứa ít đạm và chất béo hơn, trứng gà thả vườn thường nhỏ hơn, đồng thời sản lượng trứng cũng thấp hơn.

Dù kích thước nhỏ và sản lượng không cao, trứng gà thả vườn vẫn được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, lòng đỏ có tươi vàng như màu nắng và ít tanh hơn so với trứng gà nuôi công nghiệp. Không những thế, trứng gà ta nuôi thả tự nhiên sẽ có lòng trắng mỏng, mềm mại không dày như trứng gà công nghiệp nên nhiều người thích.

Nhìn chung, trứng to hay nhỏ không có sự khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng, chủ yếu có thể khác nhau đôi chút về hương vị. Vì vậy, khi chọn mua trứng, bạn không nhất thiết phải ưu tiên một kích thước nhất định mà có thể cân nhắc theo sở thích và nhu cầu sử dụng.

Dù chọn trứng to hay nhỏ, Bếp Eva cũng xin gợi ý hai công thức món ngon từ trứng đơn giản, dễ làm để bạn đổi món cho cả gia đình.

1. TRỨNG CUỘN RONG BIỂN

Nguyên liệu:

- 3 quả trứng

- 3 tấm rong biển

- 3 miếng phô mai mozzarella

- Mayonnaise

- Muối tiêu vừa đủ

- Làm sốt ăn kèm: 50g mayonnaise; 1 muỗng canh tương ớt

Cách làm:

Trộn mayonnaise và tương ớt với nhau để làm nước sốt chấm. Cho hỗn hợp này vào bao bắt bông kem. Để sang một bên.

Đánh đều trứng cùng muối, tiêu.

Cắt nhỏ miếng rong biển để nó có kích cỡ nhỏ hơn chảo.

Cho ít dầu vào chảo, dùng giấy thấm dầu thoa đều khắp chảo.

Sau đó đổ trứng vào. Khi mặt trứng se lại thì xếp miếng rong biển lên trên. Thêm pho mai lên trên miếng rong biển, sau đó cuộn miếng trứng lại.

Đẩy miếng trứng về một góc chảo. Đổ thêm một lớp trứng mỏng ở phần chảo còn lại, sau đó cũng thêm rong biển và phô mai.

Sau đó cuộn tất cả trứng lại. Chiên thêm một lúc cho trứng chín hoàn toàn rồi cho ra đĩa.

Cắt trứng cuộn rong biển, phô mai rồi xếp lên đĩa. Bóp sốt chấm lên trứng rồi thưởng thức!

2. TRỨNG NGÂM TƯƠNG

Nguyên liệu:

- Trứng gà: 5-10 quả (tùy theo lượng muốn ăn)

- Nước tương Hàn Quốc: 1 chai (mua ở siêu thị)

- Hành tây: 1 củ

- Hành tím: 3-5 củ

- Hành lá: vài nhánh

- Tỏi: vài nhánh

- Ớt sừng: 3-5 trái (tùy vào khả năng ăn cay)

- Mè rang

- Các gia vị: Đường, muối, rượu trắng, dấm ăn, dầu mè,...

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Trứng gà mua về đem rửa sạch bẩn rồi để cho ráo nước. Trường hợp sử dụng trứng trong tủ lạnh thì cần lấy trứng ra để cho nguội trước khi chế biến.

- Tỏi, hành tím, hành lá làm sạch, sau đó băm nhuyễn.

- Ớt tươi rửa sạch, thái lát.

- Hành tây bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái hạt lựu.

- Mè vừng đem rang nóng trên chảo rồi để riêng cho nguội.

Bước 2: Luộc trứng gà

- Bắc một nồi nước lên bếp để tiến hành luộc trứng. Đổ nước vào nồi sao cho nước ngập xâm xấp mặt trứng.

- Cho vào nồi 1 thìa cà phê muối và 1 muỗng canh dấm ăn rồi bật bếp bắt đầu luộc trứng.

- Trong quá trình luộc, thường xuyên dùng đũa khuấy đều bên trong để khi chín thì lòng đỏ sẽ nằm chính giữa và không bị lệch.

- Luộc trứng lòng đào trong vòng 6-8 phút. Sau đó vớt ra cho ngay vào bát nước đá để trứng nguội rồi mới bóc vỏ.

Bước 3: Chế biến nước tương ngâm trứng

- Lấy một nồi mới, cho vào 200ml nước tương Hàn Quốc (cho 5 quả trứng), 1 thìa canh đường, 1 thìa rượu trắng, 1 thìa canh nước lọc.

- Cho thêm hành tây đã thái hạt lựu, tỏi, hành tím, hành lá, mè rang đã sơ chế vào cùng và bắt đầu đun với lửa nhỏ trong vòng 7-8 phút. Lúc này bạn sẽ có nước tương ngâm trứng hoàn chỉnh.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn và thưởng thức

- Chuẩn bị một hộp có dung tích từ 1-2 lít. Trứng gà sau khi luộc bóc vỏ sạch sẽ rồi thả vào trong hộp.

- Tiếp đó bạn rót nước tương đã pha chế vào sao cho ngập đều khắp các quả trứng, sau đó cho ớt vào và rắc thêm mè rang lên trên rồi đậy kín nắp lại.

- Ngâm trứng trong nước tương như vậy khoảng 6-8 tiếng là bạn đã hoàn thành cách làm trứng ngâm tương Hàn Quốc vô cùng ngon miệng và hấp dẫn rồi.

- Món trứng ngâm tương rất phù hợp để ăn cùng với cơm nóng hoặc mì nấu đều mang lại hương vị ngon tuyệt vời không thể nào quên.

Chúc các bạn thành công!