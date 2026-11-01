Mứt quả thông: Món ngon độc lạ từ những cánh rừng ở Nga và Georgia

Quả thông thường được biết đến như lớp vỏ bảo vệ hạt thông – nguyên liệu quen thuộc trong món sốt pesto.

Tuy nhiên, ít người biết rằng bản thân những quả thông cũng có thể trở thành nguyên liệu cho các món ăn hấp dẫn. Tại Nga và Georgia, quả thông non được sử dụng để nấu thành một loại mứt truyền thống, vừa có hương vị đặc trưng vừa gắn liền với những quan niệm dân gian về công dụng đối với sức khỏe.

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Người dân địa phương tin rằng loại mứt này có thể giúp làm dịu các triệu chứng của bệnh hen suyễn, viêm phế quản và một số vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những công dụng được truyền miệng, chưa thể xem là tác dụng điều trị đã được khoa học chứng minh.

Để làm mứt, người ta sử dụng những quả thông non có kích thước nhỏ, màu xanh và kết cấu mềm, thường được thu hoạch vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6.

Đây là thời điểm quả thông chưa phát triển hoàn toàn, khác hẳn những quả thông lớn, cứng và chuyển sang màu nâu thường được dùng để trang trí trong dịp Giáng sinh.

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Sau khi được chế biến cùng đường và siro, những quả thông vẫn giữ nguyên hình dáng trong thành phẩm nhưng trở nên mềm đến mức có thể dễ dàng nhai được. Mứt thường được thưởng thức bằng thìa, với phần siro sánh ngọt và những quả thông nhỏ nằm bên trong.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở hương vị mang đậm dấu ấn thiên nhiên. Mứt có mùi thơm đặc trưng của rừng thông, gợi liên tưởng đến lá thông và nhựa thông.

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Sở hữu hương vị khá khác biệt so với những loại mứt trái cây thông thường, mứt quả thông là một nét ẩm thực độc đáo trong văn hóa Nga và Georgia, cho thấy cách người dân tận dụng những nguyên liệu tự nhiên để tạo nên món ăn truyền thống ít nơi có.