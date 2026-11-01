Tỉnh Điện Biên phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) với mục tiêu xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất, mang bản sắc riêng, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Theo định hướng của Ban Tổ chức, biểu trưng cần cô đọng những giá trị đặc trưng của vùng đất Điện Biên, từ lịch sử, văn hóa đến thiên nhiên và con người. Thông qua ngôn ngữ tạo hình, màu sắc và hệ thống biểu tượng, tác phẩm cần truyền tải lòng yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do; tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; sự đa dạng trong bản sắc văn hóa các dân tộc, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và vươn lên.

Điện Biên tìm kiếm biểu trưng nhận diện mang dấu ấn riêng

Ban Tổ chức khuyến khích các ý tưởng độc đáo, có chiều sâu văn hóa và giá trị thẩm mỹ, thể hiện sự kết nối hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử với khát vọng phát triển. Bên cạnh tính sáng tạo, tác phẩm cần có hình thức cô đọng, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng, từ phương tiện truyền thông, ấn phẩm, biển hiệu, pano, áp phích đến sản phẩm lưu niệm và các hoạt động quảng bá địa phương.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm hoặc tâm huyết với lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế và sáng tác biểu trưng. Đối tượng tham gia khá rộng, gồm họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên, học sinh và những người yêu mến vùng đất Điện Biên. Tác giả có thể dự thi độc lập hoặc theo nhóm, không giới hạn số lượng thành viên và độ tuổi.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các thiết kế phải bảo đảm tính nguyên gốc, không sao chép, mô phỏng trái phép tác phẩm của tổ chức, cá nhân khác và không vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, kèm Giấy chứng nhận. Tác phẩm đạt giải sẽ được báo cáo UBND tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn làm biểu trưng chính thức của tỉnh Điện Biên.

Theo quy định về quy cách, tác phẩm được trình bày trên giấy A4, nền trắng; biểu trưng chính có kích thước 15 x 15 cm, đặt ở trung tâm trang giấy. Tác giả phải thể hiện cả phiên bản màu và đen trắng, kèm hai phiên bản thu nhỏ tương ứng, mỗi phiên bản có kích thước không quá 3 x 3 cm.

Mỗi tác phẩm cần có bản thuyết minh ý tưởng bằng tiếng Việt, tối đa 350 từ, làm rõ ý tưởng chủ đạo, ý nghĩa hình tượng, chi tiết, màu sắc và thông điệp truyền tải. Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình chấm chọn, trên mặt thiết kế không được ghi họ tên, bút danh, tên tổ chức, địa chỉ hoặc thông tin có thể nhận diện tác giả; việc ghi mã số thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Đáng chú ý, các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được công khai để lấy ý kiến Nhân dân theo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

Tác giả, nhóm tác giả có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, địa chỉ Tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; hoặc gửi trực tuyến qua email: disanvanhoadb@gmail.com.

Thời hạn tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15/12/2026. Thể lệ, mẫu phiếu đăng ký và thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên và Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.