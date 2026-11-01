Đồng Tháp có dự án đoạt giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 12

Với sự tham gia của 34 dự án thuộc 2 bảng A và B, Vòng Chung kết mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, giải pháp thiết thực, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng khởi nghiệp xanh gắn với khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, phát triển bền vững.

Dự án “Sợi bánh giá trị từ nông sản Việt” của nhóm Lê Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Minh Tiến, Trần Thị Diễm My đến từ Đồng Tháp xuất sắc đoạt giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 12 - 2026.

Sau Vòng Bán kết tổ chức ở 9 khu vực trên cả nước, vào Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp xanh, TP. Hồ Chí Minh có nhiều nhất với 7 dự án. Hà Nội và Đà Nẵng cùng có 3 dự án. Các địa phương khác là Phú Thọ, Đắk Lắk, Khánh Hòa, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, mỗi địa phương có 2 dự án; Nghệ An, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Gia Lai, Cà Mau, Đồng Nai và Đồng Tháp, mỗi nơi có 1 dự án.

Sau thời gian tranh tài, Ban Tổ chức chọn ra các giải thưởng. Trong đó, bảng A dành cho: Sinh viên có ý tưởng và có sản phẩm mẫu; dự án là cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, thời gian hoạt động dưới 1 năm; dự án có doanh số dưới 1 tỷ đồng/năm, tính từ năm gần nhất.

Trong đó, giải Nhất là Dự án “Thốt nốt tươi đóng lon” của nhóm thí sinh Võ Văn Thành, Huỳnh Quốc Hùng, Huỳnh Quốc Minh đến từ An Giang; giải Nhì là: Dự án “Cốt mắm VK chuẩn gu 3 miền - Tiện lợi - 3 không” của nhóm thí sinh Võ Phương Thảo, Nguyễn Thị Trúc Quyên đến từ Cà Mau và Dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè gai” của thí sinh Lê Thảo My đến từ Nghệ An; giải Ba là: Dự án “Chuyển hóa vỏ sầu riêng thành Biochar, giấm gỗ, phân bón hữu cơ bằng công nghệ nhiệt phân yếm khí tuần hoàn” của nhóm Trần Cát Lâm, Nguyễn Bá Sơn, Bùi Hoàng Trương đến từ tỉnh Đắk Lắk và Dự án “Mũi khâu vó còn” của Nguyễn Thị Thương đến từ Phú Thọ.

Bảng B dành cho dự án là cá nhân, tập thể, doanh nghiệp hoạt động trên 1 năm và không quá 5 năm; sản phẩm/dịch vụ đã ra thị trường, doanh số đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên (tính từ năm gần nhất). Theo đó, giải Nhất thuộc về Dự án “Ứng dụng công nghệ nhiệt phân gián tiếp tuần hoàn DMCBiochar để chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành Biochar, Bio Oil và các sản phẩm xanh phục vụ nông nghiệp bền vững” của nhóm Dương Nguyễn Hoàng Tú, Tiêu Quang Phú, Huỳnh Thị Thúy Loan đến từ Vĩnh Long; giải Nhì là Dự án “VA Eco Roastery - hệ thống xưởng rang cà phê thông minh không phát thải” của nhóm thí sinh Phan Thạch Vũ đến từ tỉnh Khánh Hòa và Dự án “Nâng cao giá trị gừng Tiên Phước - Tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ miền núi” của thí sinh Phạm Thị Mỵ Nương đến từ TP. Đà Nẵng; giải Ba là Dự án “Sợi bánh giá trị từ nông sản Việt” của nhóm Lê Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Minh Tiến, Trần Thị Diễm My đến từ Đồng Tháp và Dự án “Rượu làng” của nhóm thí sinh Phoebe Trần, Hùng Phạm, Tiếp Phạm đến từ Phú Thọ. Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Khuyến khích…

Ban Tổ chức cũng trao các Giải thưởng Về hiệu ứng truyền thông, Giải thưởng Bao bì tuần hoàn, Giải thưởng Kinh doanh triển vọng nhất, Giải Triển vọng công nghệ nông nghiệp…