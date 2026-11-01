Trà sữa hạt dẻ lạ miệng, bùi thơm, đậm vị

Thay vì chỉ luộc hay rang theo cách truyền thống, hạt dẻ trở thành nguyên liệu truyền cảm hứng cho nhiều món ăn, thức uống hiện đại. Sự xuất hiện của trà sữa hạt dẻ là minh chứng cho việc đưa nông sản địa phương vào món đồ uống "khoái khẩu" của giới trẻ, tạo nên nét chấm phá riêng biệt nhờ vị bùi thơm đặc trưng.

Ly trà sữa hạt dẻ với các tầng màu sắc hấp dẫn.

Ấn tượng đầu tiên khi cầm trên tay ly trà sữa hạt dẻ chính là sự đẹp mắt đến từ các tầng màu sắc: sắc trắng ngà của trà sữa, nâu ấm áp của phần sốt hạt dẻ và lớp kem mặn sánh mịn phủ trên cùng. Dưới đáy ly là những viên trân châu đen bóng tròn. Khi khuấy nhẹ, phần sốt hạt dẻ chậm rãi hòa quyện, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Ngụm đầu tiên mang đến sự tổng hòa thú vị: vị chát dịu của trà hòa cùng độ béo mặn nhẹ của kem, đan xen chút dai giòn vui miệng từ trân châu.

Điều làm nên điểm tựa cho món uống này nằm ở phần sốt hạt dẻ. Sốt không được xay mịn hoàn toàn mà vẫn giữ lại những mẩu hạt dẻ nhấp nhô nhỏ xíu. Chính chi tiết này giúp người uống khi thưởng thức có thể nhai nhè nhẹ, cảm nhận trọn vẹn vị bùi nguyên bản và độ ngậy tự nhiên của hạt dẻ Cao Bằng.

Hạt dẻ thơm bùi là nguyên liệu chính của món nước.

Chia sẻ về trải nghiệm này, bạn La Hoàng Lâm, phường Tân Giang cho biết: Tôi thấy trà sữa hạt dẻ rất thú vị. Phần sốt có vị bùi thơm đậm đà, những miếng hạt nhỏ nhai rất vui miệng. Lớp kem béo mịn kết hợp cùng trân châu dai dai khiến tổng thể ly nước không bị đơn điệu. So với các vị trà sữa truyền thống, món này mang lại một trải nghiệm vừa quen vừa mới.

Cách làm mới hạt dẻ trong nghệ thuật pha chế không chỉ đem lại lựa chọn ẩm thực phong phú cho thực khách, mà còn mở ra hướng đi mới cho việc nâng tầm và quảng bá nông sản địa phương. Với giới trẻ, những người luôn tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, một ly trà sữa vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt lại mang câu chuyện văn hóa bản địa chắc chắn sẽ còn tiếp tục tạo nên sức hút mạnh mẽ.