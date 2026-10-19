Hạnh phúc theo cách mình chọn

Hạnh phúc của người phụ nữ còn đến từ sự tự chủ và niềm vui sống (Ảnh minh họa)

Niềm vui ở mỗi chặng đường

Tôi quen chị L., một phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Chị có sự nghiệp vững vàng, cuộc sống đủ đầy và cô con gái học tập xuất sắc ở nước ngoài. Ngoài công việc, chị dành thời gian tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và tận hưởng những sở thích riêng. Chị kể về cuộc sống hiện tại với vẻ hài lòng của một người biết mình muốn gì.

Nhìn cách chị sắp xếp công việc, chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến con gái và giữ những mối quan hệ thân thiết, tôi cảm nhận rõ sự chủ động của chị. Những ngày bận rộn có công việc để say mê, những lúc rảnh rỗi có bạn bè để chia sẻ; với chị, đó đã là cuộc sống đáng quý. Tất nhiên, không phải phụ nữ nào cũng có điều kiện thuận lợi như chị L., nhưng cách chị trân trọng những gì đang có khiến tôi nghĩ nhiều về niềm vui ở mỗi chặng đường.

Tôi lại nhớ một lần điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội), khi tình cờ nằm cùng phòng với mấy người phụ nữ. Từ chuyện thuốc men, bệnh tật, những ngày ở viện chúng tôi dần kể cho nhau nghe chuyện chồng con, gia đình, công việc và bao vui buồn đã trải qua. Trong căn phòng ấy có chị H., người làm công tác xã hội, tham gia nhiều hoạt động về bình đẳng giới. Chị đã trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, rồi tìm được người đồng hành trong cuộc hôn nhân thứ hai.

Anh chồng thường đến bệnh viện chăm sóc chị, lo đồ ăn, thuốc men và để ý đến những sinh hoạt nhỏ nhặt của vợ. Các con cũng thường xuyên thăm nom, trò chuyện. Mỗi lần người thân đến, căn phòng lại vui rộn hẳn lên. Nhìn cách họ quan tâm đến nhau, tôi thấy mừng cho chị H. Hạnh phúc ở tuổi ngoài 50 có khi rất giản dị: Lúc đau ốm có người ở bên, khi mệt mỏi có người hỏi han, cùng mình trò chuyện về những việc thường ngày.

Chị L. hài lòng với cuộc sống độc lập, chị H. tìm thấy niềm vui bên người bạn đời mới. Hai người phụ nữ với hai lựa chọn, song đều biết quý trọng cuộc sống hiện tại. Những câu chuyện ấy khiến tôi nhớ rằng mỗi người bước qua những đổi thay theo một cách khác nhau. Có người tìm được sự cân bằng trong công việc, bạn bè; có người muốn chia sẻ chặng đường phía trước cùng một người thân thiết. Chẳng có khuôn mẫu chung cho niềm vui của tất cả phụ nữ.

Bản lĩnh từ sự tự chủ

Trong phòng bệnh năm ấy còn có chị N., nữ quân nhân ngoài 50 tuổi, gương mặt đẹp, sắc sảo, tác phong nhanh nhẹn. Chị được đồng nghiệp, bạn bè quý mến, thường xuyên đến thăm hỏi. Trong công việc, chị tự tin và tháo vát. Sau nhiều cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân cũ không hạnh phúc, chị đã quyết định ly hôn. Cuộc sống nay ổn định, nhưng những trải nghiệm trước đây khiến chị thận trọng khi có người ngỏ ý tìm hiểu. Chị muốn có thêm thời gian để hiểu mình cần gì trước khi mở lòng với một mối quan hệ khác.

Nằm gần chị N. là chị P., 55 tuổi, một nông dân góa chồng. Sau nhiều năm nuôi con, chị từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Đã có những người đàn ông hiền lành, cùng cảnh ngộ mong muốn gắn bó. Chị cũng mong có người bầu bạn, song vẫn băn khoăn về các con, gia đình, chuyện nhà cửa, kinh tế và những lời bàn tán nơi làng xóm. Chị kể những điều ấy bình thản, như đang cân nhắc một quyết định quan trọng của đời mình.

Nghe chuyện của chị N. và chị P., tôi hiểu rằng mong muốn có người đồng hành là điều tự nhiên, cũng như việc cần thời gian suy nghĩ trước khi quyết định. Sự tự tin trong công việc không có nghĩa người phụ nữ phải vội vàng trong tình cảm. Sau bao năm lo toan cho người thân, họ có quyền cân nhắc hoàn cảnh, lắng nghe lòng mình và lựa chọn thời điểm phù hợp. Điều họ cần từ gia đình, bạn bè là sự thấu hiểu, chứ không phải những lời thúc giục hoặc phán xét.

Phụ nữ hôm nay có thêm nhiều cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và khẳng định năng lực. Những thay đổi trong đời sống cũng khiến quan niệm về hôn nhân, gia đình cởi mở hơn. Tuy nhiên, ở tuổi trung niên, chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới thường gắn với con cái, điều kiện kinh tế, nơi ở và những trách nhiệm đã hình thành qua nhiều năm. Sự động viên từ người thân, đặc biệt khi con cái trưởng thành, sẽ giúp người mẹ an tâm hơn nếu muốn dành thời gian cho bản thân và những dự định riêng.

Độc lập kinh tế cũng giúp phụ nữ có thêm lựa chọn. Khi có công việc, thu nhập và các mối quan hệ lành mạnh, họ vững vàng hơn trong những quyết định quan trọng. Người mong tái hôn có thể tìm hiểu và cân nhắc; người muốn sống độc thân có thể chăm sóc bản thân, theo đuổi sở thích, tiếp tục gắn bó với công việc và bạn bè. Sự tự chủ ấy được bồi đắp qua kinh nghiệm sống, khả năng tự chăm lo và cả sự tin tưởng của những người xung quanh.

Chia sẻ với Văn Hóa về những thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại, GS.TS Đặng Cảnh Khanh cho rằng, cần có cái nhìn cởi mở, nhân văn hơn trước những lựa chọn của mỗi người. Theo ông, khi cuộc sống hôn nhân không còn hòa hợp, việc lựa chọn một hướng đi khác trong những trường hợp nhất định có thể mở ra cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Đồng thời, xã hội cũng cần tôn trọng những người lựa chọn sống đơn thân. Mỗi người có hoàn cảnh và mong muốn riêng, vì vậy sự thấu hiểu, cảm thông từ gia đình và cộng đồng sẽ giúp họ thêm tự tin với quyết định của mình.

Được sống với điều mình chọn

Tôi thường nghĩ đến những người phụ nữ đã gặp, quen qua những chặng đường khác nhau. Chị H. được chồng chăm sóc ân cần trong bệnh viện, chị L. say mê công việc và những chuyến đi, còn chị N., chị P. vẫn có những dự định đang cân nhắc. Ở họ có sự từng trải, tinh thần trách nhiệm, khả năng chăm lo cho gia đình và mong muốn được sống vui vẻ. Những phẩm chất ấy không phụ thuộc vào việc họ đang kết hôn hay sống một mình.

Sau nhiều năm dành tâm sức cho người thân, phụ nữ cũng có thể học thêm điều mới, tham gia hoạt động cộng đồng, quan tâm hơn đến sức khỏe hay tìm lại sở thích từng gác lại. Với người này, niềm vui là một công việc phù hợp; với người khác, đó là buổi gặp gỡ bạn cũ, chuyến du lịch hay bữa cơm có đông đủ người thân. Có người xây dựng mái ấm mới và hạnh phúc với sự gắn bó ấy. Những điều bình thường đó làm nên sự phong phú của đời sống. Đó là niềm vui lặng lẽ, bền bỉ qua những ngày rất bình thường.

Một người mẹ tái hôn vẫn có thể dành nhiều tình thương cho con. Người phụ nữ góa chồng tìm được bạn đời mới vẫn có thể trân trọng kỷ niệm với người đã khuất. Và người lựa chọn sống độc thân vẫn có tình thân, tình bạn, những mối quan tâm sâu sắc. Đó là những cách sống khác nhau, cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng. Chẳng ai hiểu rõ hoàn cảnh, mong muốn và khả năng của mình bằng chính người đang sống cuộc đời ấy.

Những ngày tháng 10, bên cạnh hoa tươi, lời chúc tốt đẹp và sự ghi nhận những đóng góp của phụ nữ cho gia đình, xã hội, tôi nghĩ đến những ước mong riêng của họ. Được làm công việc yêu thích, có thời gian chăm sóc sức khỏe, được học hỏi và phát triển năng lực, có người thân ủng hộ những quyết định quan trọng: Những điều ấy mang lại niềm vui rất thực. Sự quan tâm dành cho phụ nữ còn thể hiện ở việc tin tưởng vào khả năng của họ và để họ tự lựa chọn con đường phù hợp.

Tôi không biết hiện giờ chị N., chị P. sống ra sao. Biết đâu các chị đã gặp người đồng hành, cũng có thể vẫn dành thời gian cho công việc, con cháu và những niềm vui riêng. Tôi mong mỗi người đều thấy bình yên với điều mình lựa chọn, như chị H. vui bên gia đình mới và chị L. hài lòng với cuộc sống đang có. Những cuộc gặp gỡ ấy để lại trong tôi sự trân trọng đối với bản lĩnh và những mong muốn rất đời thường của phụ nữ.

Ngày 20.10 là dịp tôn vinh tài năng, sự đóng góp và khát vọng của phụ nữ Việt Nam. Khi được tạo điều kiện phát triển, được lắng nghe và tôn trọng, họ có thêm tự tin để làm những điều mình mong muốn. Hạnh phúc có thể ở bên người mình yêu, trong công việc, tình thân hoặc những khoảng thời gian dành cho bản thân. Điều đáng quý là phụ nữ được chủ động lựa chọn, được vui với cuộc sống của mình và tiếp tục bước tới bằng niềm tin vào những ngày phía trước.