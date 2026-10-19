Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Sôi động thị trường quà 20/10

Dịp 20/10 năm nay, hoa không còn là lựa chọn duy nhất trong danh sách quà tặng dành cho phái đẹp. Dù vậy, thị trường hoa tươi vẫn khá sôi động. Tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), càng gần 20/10, hoạt động mua bán càng diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp.

Khảo sát tại chợ, hoa tươi có nhiều mức giá tùy chủng loại, chất lượng và cách đóng gói. Hoa tulip được bán khoảng 200.000-300.000 đồng/bó 10 bông; hoa hồng ngoại khoảng 150.000-200.000 đồng/bó, hồng nhí Nhật khoảng 150.000 đồng/bó, còn hồng Sophia khoảng 120.000-130.000 đồng/bó.

Hoa tươi vẫn là một trong những mặt hàng được săn đón nhất dịp 20/10.

Một số loại khác như cẩm tú cầu có giá 75.000-80.000 đồng/bông, hướng dương khoảng 70.000 đồng/bó, hoa sen khoảng 60.000 đồng/bó. Với những người muốn chọn quà hoàn thiện, các bó hoa được phối màu, tạo hình sẵn có giá khoảng 300.000-600.000 đồng, tùy kích thước và loại hoa. Sự đa dạng này giúp người mua linh hoạt lựa chọn theo sở thích và ngân sách.

Bên cạnh hoa tươi, những bó hoa không bao giờ héo như hoa len, hoa kẽm nhung, hoa sáp cũng được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng lưu giữ lâu dài, không cần chăm sóc thường xuyên.

Tại một số cửa hàng hoa và quà lưu niệm ở Hà Nội, quà tặng dành riêng cho ngày 20/10 đa dạng, từ bó hoa len/nhung kẽm nhỏ, chậu hoa mini đến hộp quà kết hợp thú bông, thiệp chúc mừng... nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Hoa kẽm nhung có giá khoảng 90.000-250.000 đồng/bó, trong khi hoa sáp bó lớn dao động 300.000-500.000 đồng, tùy mẫu mã và kích thước.

Tuy nhiên, hoa không còn là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng dịp lễ này. Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ cho biết muốn được nhận những món quà thiết thực, có thể sử dụng lâu dài thay vì những bó hoa chỉ giữ được vẻ tươi tắn trong vài ngày.

Những món quà thiết thực, có giá trị sử dụng lâu như mỹ phẩm, nước hoa, yến, máy mát-xa mini, túi chườm thảo dược... được nhiều người lựa chọn.

Bạn Lưu Quỳnh Chi (18 tuổi, Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết khi chọn quà thường để ý xem người nhận đang thiếu hoặc cần món đồ gì để lựa chọn cho phù hợp. Cô ưu tiên mua quà trên các sàn thương mại điện tử vì thuận tiện, dễ tìm kiếm nhiều lựa chọn. “Tôi thường để ý xem mọi người đang cần gì rồi mới chọn mua làm quà, thay vì chỉ chọn theo xu hướng. Với tôi, món quà thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người nhận sẽ ý nghĩa hơn”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với Quỳnh Chi, bạn Minh Anh (28 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, việc chọn quà cũng ngày càng chú trọng đến sở thích và nhu cầu riêng của người nhận. Nếu tặng bà, cô thường chọn vải đẹp để may áo dài; với mẹ, quà có thể là quần áo hoặc mỹ phẩm phù hợp.

"Việc chọn quà cho những người trẻ cùng thế hệ có phần dễ dàng hơn nhờ sự tương đồng về gu thẩm mỹ, sở thích và những xu hướng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội", Minh Anh nói.

Theo Minh Anh, quà tặng những năm gần đây có xu hướng cá nhân hóa, từ nến thơm in lời chúc riêng, những chiếc cúp nhỏ ghi nhận thành tích đến móc khóa mang tên người nhận. Với mức giá đa dạng, khoảng 100.000-400.000 đồng, những món quà này không nhất thiết có giá trị vật chất lớn nhưng vẫn tạo được cảm giác đặc biệt nhờ thông điệp dành riêng cho mỗi người.

Đây cũng là lý do, bên cạnh mỹ phẩm, nước hoa, nến thơm, các món đồ phục vụ sinh hoạt hằng ngày như bàn chải điện, tăm nước, bình giữ nhiệt, quần áo, hoặc các món đồ chăm sóc sức khỏe như yến, máy mát-xa mini, túi chườm thảo dược... cũng được nhiều người lựa chọn.

Lựa chọn của Gen Z

Không chỉ đa dạng trong lựa chọn quà tặng, cách người trẻ đón ngày 20/10 cũng ngày càng phong phú. Bên cạnh những món quà vật chất, nhiều người lựa chọn thể hiện tình cảm bằng những buổi hẹn hò, bữa ăn tự chuẩn bị, lời chúc hay đơn giản là dành thời gian bên mẹ, người yêu và những người phụ nữ quan trọng.

Với một số bạn trẻ, giá trị của ngày lễ không nằm ở món quà đắt tiền hay hình thức cầu kỳ, mà ở sự quan tâm chân thành và cách mỗi người chủ động tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Với Thùy Linh (25 tuổi, Đống Đa, Hà Nội), 20/10 là dịp để trở về bên gia đình. Mọi năm, Linh thường chuẩn bị quà, về quê sum họp cùng mẹ và anh chị em, cùng nhau ăn bữa cơm hoặc đi ăn ngoài. Năm nay, do công việc bận rộn, các em cũng đi học xa nhà nên cô chưa thể trở về đúng ngày. Dù quà tặng mẹ đã chuẩn bị sẵn, cô vẫn muốn tự tay trao quà và cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Vì thế, Linh dự định cùng các em sắp xếp thời gian về quê vào cuối tuần.

Với nhiều bạn trẻ, ý nghĩa của ngày 20/10 không chỉ nằm ở món quà dành tặng mẹ, bà, mà còn ở cơ hội để những thành viên trong gia đình gác lại công việc, học tập, trở về bên nhau.

“Càng đi xa, càng bận rộn, mình càng thấy những lúc được ở bên gia đình đáng quý. Quà cáp có thể chuẩn bị lúc nào cũng được, nhưng điều mình mong nhất vẫn là cả nhà có thời gian ngồi lại với nhau, hỏi han và chia sẻ chuyện thường ngày”, Thùy Linh chia sẻ. Với cô, ý nghĩa của ngày 20/10 không chỉ nằm ở món quà dành tặng mẹ, mà còn ở cơ hội để những thành viên trong gia đình gác lại công việc, học tập, trở về bên nhau.

Bên cạnh chuyện quà cáp, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ áp lực của con gái Gen Z trong thời đại mới. Quỳnh Chi cho rằng con gái Gen Z hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực, từ ngoại hình, sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa đến việc liên tục cập nhật và bắt kịp các xu hướng trên mạng xã hội.

“Tôi cho rằng con gái Gen Z chịu khá nhiều áp lực, nhất là về ngoại hình, thành tích và việc phải theo kịp bạn bè. Khi thường xuyên nhìn thấy cuộc sống của người khác trên mạng, nhiều bạn dễ có cảm giác mình cũng phải đạt được những điều tương tự”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Con gái Gen Z chịu nhiều áp lực trong thời đại mới. Ảnh minh họa bằng AI.

Minh Anh cũng thừa nhận mạng xã hội đang tạo ra không ít áp lực cho người trẻ, đặc biệt là con gái Gen Z, từ ngoại hình, thành tựu công việc đến hành trình phát triển bản thân.

Cô cho biết từng chịu ảnh hưởng bởi sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa, nhưng dần học cách phân biệt những hình ảnh hào nhoáng trên mạng với thực tế, đồng thời hạn chế những mối bận tâm không cần thiết.

“Càng lớn, mình càng nhận ra không nên chạy theo những chuẩn mực hoàn hảo được dựng lên trên mạng xã hội. Điều quan trọng là hiểu bản thân, tìm được điểm cân bằng giữa mong muốn của mình và kỳ vọng của xã hội”, Minh Anh chia sẻ.

Với cô, sự tự tin và thoải mái với chính mình là nền tảng để mỗi người phát triển bền vững, thay vì chỉ mải miết tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Trong dịp 20/10, điều đó cũng thể hiện ở cách mỗi người lựa chọn món quà, dành thời gian cho người thân và trân trọng những kết nối thực sự có ý nghĩa.