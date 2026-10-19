Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

BS.TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín chuyển lên sau vụ nghi ngộ độc khí clo ngày 19/10.

Trong số này, nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện với tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO nếu tình trạng diễn biến theo hướng nghiêm trọng.

Một bệnh nhân nam khác, sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, tổn thương phổi chưa nhiều và đang được hỗ trợ thở máy không xâm nhập. Tuy nhiên, người này bị bỏng giác mạc phải, nguy cơ mất thị lực một bên mắt rất cao.

Hai nạn nhân còn lại là vợ chồng, hiện chưa có biểu hiện nặng, vẫn tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 cảnh sát đến hiện trường triển khai phun nước làm loãng không khí. Ảnh: D.C

Ngoài 4 trường hợp trên, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hai bệnh nhi gồm bé trai 6 tuổi và bé gái 5 tuổi.

BS.TS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi, cho biết cả hai trẻ hiện có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, chưa xuất hiện tình trạng suy hô hấp. Tuy nhiên, do còn nhỏ và có tiếp xúc với khí độc, các bé được theo dõi tại khu vực hồi sức tích cực để kịp thời phát hiện, xử trí nếu xuất hiện diễn biến bất thường.

Trước đó, sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại khu vực thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Sau khi thăm khám, phân loại, 6 người có tình trạng nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp bị suy hô hấp, cần hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, khiến nắp bình bật ra và khí rò rỉ. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là clo lỏng sử dụng trong y tế.

Hiện các nạn nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị. Nguyên nhân, diễn biến cụ thể của sự cố đang được cơ quan chức năng làm rõ.