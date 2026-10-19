Sống dưới 'bóng' vợ cũ

Ảnh minh họa

Món nợ ân tình nghẹt thở

Ngày Thanh gặp anh, anh đã dọn ra ở riêng hơn 9 tháng sau những cãi vã, dằn dỗi kéo dài với vợ cũ. Thấy người đàn ông mệt mỏi, kiệt quệ, lòng cô dấy lên niềm thương xót. Ban đầu, Thanh chỉ nghĩ hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau để khỏa lấp khoảng trống, không ràng buộc hay can thiệp đời nhau. Nhưng rồi cô yêu anh lúc nào không hay, yêu đến mức giận lây sang cả người vợ trước sao quá lạnh lùng, không chịu tha thứ để anh được quay về.

Rồi Thanh dính bầu ngoài ý muốn. Dù phòng hộ cẩn thận, cô vẫn mang thai. Hoảng sợ, cô định ôm đồ đạc lặng lẽ bỏ đi nhưng anh nhất quyết giữ lại. Ngày trước, lý do khiến vợ chồng anh rạn nứt rồi ly thân một phần cũng vì mãi không có con. Khi biết cô mang trong mình giọt máu của anh, anh mừng rỡ coi đứa trẻ như báu vật, bắt cô phải sinh con và lập tức dứt điểm ly hôn với vợ cũ.

Chỉ đúng 5 ngày sau khi cầm tờ quyết định ly hôn của tòa, anh dắt Thanh ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhìn ngày tháng trên hồ sơ, mấy chị cán bộ tư pháp còn nhìn nhau cười khúc khích. Lúc ấy, Thanh ngây thơ tin rằng vì anh quá yêu cô, quá trân trọng đứa con trong bụng nên mới vội vã đến vậy.

Thế nhưng, khi đứa trẻ ra đời, lớp sơn hồng hạnh phúc vỡ vụn. Vợ chồng bắt đầu va chạm, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thanh nhún nhường, vắt kiệt sức thay đổi bản thân để làm một người vợ tốt, nhưng đáp lại chỉ là câu nói ráo hoảnh của chồng: "Tính anh xưa nay vẫn thế!".

Sự sụp đổ thực sự đến vào một đêm ân ái, khi anh trong phút lỡ lời đã gọi tên Thanh thành tên L. - người vợ cũ. Từ đêm đó, anh liên tục lôi chị L. ra làm thước đo cho mọi việc: "Ngày trước L. có bao giờ nói anh câu đấy đâu?", "Ngày xưa anh với L. thế có sao đâu?". Trong mắt anh, người cũ là hình mẫu hoàn hảo, còn Thanh chỉ là chiếc bóng cố khoác lên mình chiếc áo quá rộng. Anh bê nguyên thói quen ứng xử ngày trước áp đặt lên cô, không yêu con người hiện tại của cô mà chỉ mải miết tìm kiếm hình bóng cũ.

Đỉnh điểm là đúng ngày sinh nhật chị L., anh đi uống rượu về say khướt, mượn cớ đập phá đồ đạc rồi chửi bới sếp tàn tệ. Nhìn chồng, Thanh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cô thừa hiểu anh đem sếp ra làm bình phong, còn tâm trí anh lúc ấy đang cào xé vì nhớ người vợ cũ.

Cay đắng hơn, người vợ cũ chưa từng buông một lời oán trách hay đay nghiến. Chị sống nhẹ nhàng, bao dung đến mức làm Thanh ngột ngạt. Có đợt công ty nợ lương kéo dài, anh muốn mua xe chạy Grab để kiếm tiền nuôi con nhưng không có vốn, chính chị L. đã thông qua chị gái chồng âm thầm gửi cho vay hơn 300 triệu đồng với lời nhắn nhủ rất đỗi nhẹ nhàng: "Khi nào có thì trả".

Ảnh minh hoạ

Sự quan tâm âm thầm ấy hóa ra lại là một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lấy Thanh từng ngày. Chị ấy quá đỗi tốt đẹp, còn chồng cô thì chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Thanh chìm trong nỗi bất an mất ăn mất ngủ, sợ rằng chỉ cần một cái gật đầu của người cũ, người đàn ông này sẽ sẵn sàng rời đi. Nuốt ngược cay đắng vào trong, Thanh tự hỏi: Rốt cuộc cô là vợ anh, hay chỉ là kẻ đẻ thuê, là trạm dừng chân tạm bợ cho một người đàn ông mãi hoài niệm chuyện ngày xưa?

Ranh giới bị bước qua dưới cái cớ "vì con"

Nếu Thanh đau đớn vì làm cái bóng cho quá khứ của chồng, thì Trang lại rơi vào bi kịch khi ranh giới gia đình bị bước qua dưới danh nghĩa "trách nhiệm làm cha".

Trang và bạn trai yêu nhau gần một năm, tình cảm ổn định. Anh ly hôn đã 2 năm, có con trai 10 tuổi ở với vợ cũ. Anh vẫn chu cấp đầy đủ cho con, đối xử lịch sự, văn minh với người cũ nên Trang rất yên tâm.

Thế nhưng khoảng hai tháng gần đây, khi người vợ cũ tái hôn được 6 tháng và bắt đầu gặp trục trặc, cuộc sống của Trang bị đảo lộn. Cô vợ cũ liên tục gọi điện bất kể giờ giấc để khóc lóc, than thở rằng chồng mới đối xử tệ, nặng lời, đe dọa. Bạn trai Trang sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ an ủi. Kể cả nửa đêm đang ở bên Trang, chỉ cần có cuộc gọi của vợ cũ, anh lập tức nghe máy hoặc cuống quýt gọi lại ngay.

Đỉnh điểm là một tối hai người đang ăn cơm, điện thoại anh vang lên. Nghe vợ cũ mếu máo vài câu, anh đứng bật dậy, bỏ dở bữa ăn, không một lời giải thích với Trang, chạy thẳng sang nhà cô ấy. Anh thậm chí suýt đánh nhau với chồng mới của vợ cũ vì nghĩ mẹ con cô ấy bị ức hiếp.

Khi Trang hỏi vì sao phải can thiệp sâu đến vậy, anh thản nhiên đáp: "Anh làm vì con. Anh không yên tâm khi con sống trong môi trường căng thẳng nên phải bảo vệ".

Câu trả lời nghe rất đàng hoàng, nhưng nó lại xé nát sự bình yên của người phụ nữ hiện tại. Đặt cảm xúc của vợ cũ lên ưu tiên hàng đầu, lao đi can thiệp đời tư người cũ, người đàn ông ấy đã vô tình đẩy Trang - người vợ tương lai của mình - vào thế của một kẻ hẹp hòi, ghen tuông vô lý nếu cô lên tiếng đòi sự công bằng.

Sự bất an của người phụ nữ đến sau chưa bao giờ là vô cớ. Nó sinh ra từ chính sự nhập nhằng, thiếu dứt khoát của người đàn ông khi chưa kịp chữa lành vết thương cũ đã vội vã bước vào mối quan hệ mới.

Ứng xử văn minh hậu ly hôn là hoàn thành trách nhiệm làm cha, chứ không phải biến mình thành chỗ dựa cảm xúc hay người bảo vệ cuộc sống riêng của vợ cũ. Một người đàn ông trưởng thành phải biết thiết lập ranh giới rõ ràng để tôn trọng người phụ nữ bên cạnh mình.