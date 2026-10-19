3 loại trái cây bán 'rẻ như cho' cũng đừng mua, tế bào ung thư rất thích

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng an toàn, đặc biệt khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng cần chú ý đến chất lượng sản phẩm, cách bảo quản và những dấu hiệu bất thường trước khi sử dụng.

Trái cây có kích thước bất thường, hình dạng dị dạng

Những loại trái cây có kích thước quá lớn, hình dáng méo mó, cong vẹo hoặc màu sắc khác thường có thể khiến người mua chú ý. Tuy nhiên, đây chưa phải căn cứ để khẳng định sản phẩm có chứa hóa chất độc hại.

Trên thực tế, hình dạng và kích thước trái cây có thể bị ảnh hưởng bởi giống cây, điều kiện thời tiết, quá trình thụ phấn và cách chăm sóc. Dù vậy, nếu sản phẩm có biểu hiện bất thường đi kèm với mùi lạ, bề mặt khác thường hoặc không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi mua.

Việc sử dụng hóa chất trong canh tác không đúng quy định có thể khiến nông sản tồn dư các chất không mong muốn. Một số kim loại nặng như chì và cadimi cũng có thể xâm nhập vào thực phẩm từ môi trường trồng trọt bị ô nhiễm.

Do đó, thay vì chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài, người tiêu dùng nên lựa chọn trái cây có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trái cây có dấu hiệu chín bất thường

Một số loại quả như chuối, xoài, đu đủ có thể được xử lý để thúc đẩy quá trình chín, thuận tiện cho vận chuyển và phân phối. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa phương pháp làm chín được phép sử dụng và việc dùng hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc không đúng quy định.

Ethylene là chất thực vật tự nhiên có vai trò thúc đẩy quá trình chín. Việc sử dụng ethylene theo quy trình phù hợp không đồng nghĩa với việc trái cây chứa hóa chất độc hại. Ngược lại, các chất làm chín không được phép sử dụng hoặc sử dụng sai cách có thể gây rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng.

Khi chọn mua trái cây, mọi người nên chú ý đến màu sắc, độ cứng, mùi hương và tình trạng bên ngoài của quả. Những sản phẩm có mùi hắc bất thường, phần thịt nhũn nát, chảy nước hoặc có dấu hiệu hư hỏng nên được loại bỏ.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào màu sắc vàng đều hay mùi thơm yếu để kết luận trái cây đã bị ép chín bằng hóa chất. Nếu nghi ngờ về nguồn gốc hoặc cách xử lý, người mua nên ưu tiên sản phẩm có thông tin xuất xứ và đơn vị cung cấp đáng tin cậy.

Trái cây bị úng, thối hoặc nấm mốc

Trái cây có dấu hiệu thối hỏng, nấm mốc là nhóm thực phẩm cần đặc biệt thận trọng. Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần bị hỏng rồi tiếp tục ăn phần còn lại, nhưng cách xử lý này không phải lúc nào cũng bảo đảm an toàn.

Khi trái cây bị hư hỏng, vi sinh vật có thể phát triển và làm biến đổi chất lượng thực phẩm. Một số loại nấm còn có khả năng sản sinh độc tố gây hại cho sức khỏe. Trong đó, aflatoxin là độc tố nấm mốc đã được xác định có khả năng gây ung thư, đặc biệt liên quan đến ung thư gan.

Tuy nhiên, không phải mọi loại nấm mốc trên trái cây đều tạo ra aflatoxin. Nguy cơ phụ thuộc vào loại nấm, điều kiện bảo quản và đặc điểm của thực phẩm.

Đối với các loại quả mềm, mọng nước như dâu tây, đào hoặc cà chua, nấm mốc có thể lan sâu hơn phần nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, không nên chỉ cắt bỏ vùng mốc rồi tiếp tục ăn. Với trái cây mềm hoặc đã thối nhũn, cách an toàn hơn là loại bỏ toàn bộ quả.

Người tiêu dùng cũng nên bỏ những quả có mùi chua bất thường, bề mặt nhớt, chảy nước hoặc xuất hiện các vùng đổi màu đáng ngờ. Trái cây cần được bảo quản phù hợp, tránh để dập nát và nên kiểm tra thường xuyên để loại bỏ quả hư hỏng.

Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng nên ưu tiên trái cây tươi, có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch dưới vòi nước trước khi ăn và bảo quản đúng cách.

Đặc biệt, không nên đánh đồng hình dạng khác thường với việc nhiễm hóa chất, đồng thời cần tránh những khẳng định thiếu căn cứ rằng một loại trái cây cụ thể chắc chắn gây ung thư.