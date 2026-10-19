Chuyên gia cảnh báo giới trẻ lệch lạc nhận thức vì phim AI

Phim ngắn AI có thể làm lệch lạc nhận thức về tình yêu, gia đình

Sức hấp dẫn của phim ngắn AI đang khiến một bộ phận học sinh, sinh viên dành nhiều thời gian theo dõi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khi những câu chuyện hư cấu được xây dựng theo hướng cường điệu, lặp lại những mô típ phi lý hoặc đề cao các quan niệm sai lệch, người xem trẻ có thể bị tác động đến cách nhìn nhận các mối quan hệ và những chuẩn mực trong đời sống thực tế.

TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, cần nhìn nhận sức hút của phim ngắn AI cũng như những nguy cơ mà dòng nội dung này có thể gây ra đối với nhận thức, hành vi và sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Không ít người "nghiện" phim ngắn AI. Ảnh chụp màn hình.

Theo TS Vũ Thu Hương, các dòng phim ngắn do AI sản xuất thường khai thác những nội dung mà học sinh, sinh viên rất quan tâm. Đó là những câu chuyện hằng ngày, những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống, được thể hiện dưới dạng mộng tưởng đẹp đẽ hoặc bi kịch, phù hợp với những điều mà trí tưởng tượng và suy nghĩ của học sinh, sinh viên thường hướng tới. Chính vì lý do này, dòng phim ngắn AI nhận được sự quan tâm của người trẻ.

Nội dung của các bộ phim này thường có nhiều tình tiết lặp đi lặp lại, được xây dựng theo một mô típ nhất định. Các tình tiết bi kịch có thể được cường điệu hóa, nhưng thường kết thúc theo hướng đẹp đẽ, thỏa mãn mong đợi của người xem.

Với mục tiêu thu hút khán giả, một số phim AI xây dựng tình tiết phi lý, cường điệu và truyền tải những quan niệm khá sai lệch về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

"Những tình tiết này có thể khiến người trẻ hiểu nhầm về các khái niệm đúng - sai, đồng thời coi nhẹ những quy định của pháp luật cũng như các giá trị đạo đức. Một ví dụ là những câu chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình nhưng lại được đề cao dưới danh nghĩa tình yêu, trong khi bỏ qua những tổn thương mà những người liên quan có thể phải gánh chịu.

Điều này có thể khiến giới trẻ hiểu nhầm rằng chỉ cần có tình yêu thì bất kể quy định nào của pháp luật cũng hoàn toàn có thể bỏ qua. Chính những nhận thức sai lệch ấy có thể khiến người trẻ gạt bỏ những quan điểm đúng đắn về đạo đức xã hội, từ đó dễ dàng thực hiện những hành vi sai trái, bị xã hội lên án", TS Vũ Thu Hương nói.

Theo TS Vũ Thu Hương, đáng lo ngại hơn, những lời lên án của xã hội đôi khi lại được một bộ phận người trẻ coi như thử thách mà tình yêu của họ phải vượt qua. Khi đó, những hành vi sai trái có thể được lãng mạn hóa, còn các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm đối với người khác bị xem nhẹ.

TS Vũ Thu Hương cho rằng, những quan niệm sai lệch này nếu không được nhận diện và điều chỉnh có thể dẫn đến sự hỗn loạn trong các mối quan hệ xã hội, đồng thời làm suy giảm, thậm chí khiến những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam bị mai một.

Chìm đắm trong phim ngắn có thể ảnh hưởng sức khỏe tinh thần

Theo TS Vũ Thu Hương, không chỉ tác động đến nhận thức, việc dành quá nhiều thời gian cho phim ngắn trên điện thoại còn có thể gây ra những hệ lụy đối với đời sống của người trẻ.

TS Vũ Thu Hương cho rằng, mỗi ngày chỉ có 24 giờ. Việc "chìm đắm" trong một thói quen xấu có thể lấy đi của con người rất nhiều thứ, chứ không chỉ đơn thuần là thời gian. Với thói quen xem phim ngắn trên điện thoại, người xem có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe, tâm lý, công việc, các mối quan hệ và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Đã có nhiều bạn trẻ "nghiện" các video clip ngắn trên mạng xã hội do AI sản xuất. Họ gần như không muốn rời khỏi nhà, không muốn tham gia các hội nhóm, không muốn làm việc, học tập và có những biểu hiện sinh hoạt hết sức bất thường.

TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Có người chỉ vì một bộ phim hấp dẫn mà có thể thức suốt đêm để xem, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Thậm chí, nhiều bạn trẻ gặp những vấn đề về tâm lý và sức khỏe, như giấc ngủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trầm cảm, rụng tóc, mộng du hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ.

Một số người trở nên co cụm, không muốn chia sẻ, không muốn giao lưu với cộng đồng. Họ chỉ muốn chìm đắm trong các video clip do AI sản xuất và sống trong thế giới tưởng tượng mà bản thân tự tạo ra.

Những biểu hiện này cho thấy việc sử dụng nội dung số quá mức có thể ảnh hưởng không chỉ đến nhịp sinh hoạt hằng ngày mà còn đến khả năng học tập, làm việc và duy trì các mối quan hệ xã hội của người trẻ. Khi thời gian dành cho thế giới trên màn hình ngày càng tăng, các hoạt động giao tiếp trực tiếp, vận động thể chất và tham gia đời sống cộng đồng có nguy cơ bị thu hẹp.

Để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ, TS Vũ Thu Hương cho rằng, bên cạnh những hoạt động thường ngày, cần tạo ra nhiều sân chơi và hình thức giải trí lành mạnh. Các câu lạc bộ, hoạt động vui chơi, giải trí, những chương trình cống hiến cho cộng đồng và xã hội cần được quan tâm, tổ chức thường xuyên hơn.

Đây là những hoạt động hữu ích, giúp người trẻ giải tỏa những bức xúc trong cuộc sống, đồng thời thu hút các em tham gia vào những hoạt động tích cực, có lợi cho sức khỏe tinh thần.

"Việc tạo ra môi trường sinh hoạt phong phú, khuyến khích giao tiếp trực tiếp và tăng cường các hoạt động cộng đồng sẽ giúp người trẻ có thêm lựa chọn thay thế cho việc sử dụng điện thoại liên tục. Qua đó, các em có thể cân bằng tốt hơn giữa thế giới trên mạng và đời sống thực tế, hạn chế nguy cơ chìm đắm quá mức trong những câu chuyện hư cấu do AI tạo ra", chuyên gia giáo dục nói.