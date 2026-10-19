Tập trung mọi nguồn lực để điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại Hà Nội

Bệnh viện đa khoa Thường Tín. (Ảnh: ANTD)

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin nhiều người ở thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội phải nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc khí clo, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Thường Tín tập trung mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân kịp thời; điều động các kíp chuyên môn của các bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Mặt khác, Sở Y tế Hà Nội làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tối ưu cho những người bệnh đang điều trị tại đây.

Trong sáng 19/10, Bệnh viện đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo. Sau khi được sơ cứu, người bệnh đã được đưa vào các Khoa Tim mạch, Nội, Nhi, Hồi sức tích cực, Cấp cứu để điều trị. Quá trình điều trị, 6 bệnh nhân có diễn biến nặng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Tối 19/10, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) Nguyễn Trung Nguyên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân vụ nghi ngộ độc khí clo được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Thường Tín lên. Trong bốn bệnh nhân có 2 trường hợp rất nặng đang được điều trị hồi sức tích cực.

Trung tâm Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cũng tiếp nhận 2 bệnh nhi từ Bệnh viện đa khoa Thường Tín chuyển lên gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Hiện, sức khỏe cả 2 bé đều ổn định, nhưng do các cháu còn nhỏ lại có tiếp xúc khí độc nên các bác sĩ cho theo dõi tại khu vực hồi sức tích cực đề phòng có diễn biến bất thường.