Vụ 42 người nghi ngộ độc khí clo: Có bệnh nhân suy hô hấp

Tối 19/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, cho biết, trung tâm đang tiếp nhận điều trị 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc khí tại Thường Tín (Hà Nội).

Trong số này, có 2 bệnh nhân là nam đều tổn thương nặng. 1 bệnh nhân bị tổn thương giác mạc, nguy cơ mù gần như hoàn toàn ở mắt phải. Bệnh nhân còn lại bị tổn thương phổi rất nặng, kèm sốc và người bệnh có thể phải áp dụng kỹ thuật ECMO (hỗ trợ tim phổi nhân tạo).

Các y bác sĩ BVĐK Thường Tín cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Về nguyên nhân gây ngộ độc, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, theo thông tin trên nhãn bình chứa, chất gây ngộ độc có thể là clo lỏng.

"Các biểu hiện ban đầu của bệnh nhân đều bị kích ứng mạnh niêm mạc đường hô hấp, phù hợp với tình trạng phơi nhiễm một loại khí. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng khi xác định chính xác hóa chất gây ngộ độc", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên thông tin.

Trước đó, như Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 6h ngày 19/10, BVĐK Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp cấp cứu nghi do ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc. Trong đó, Khoa Tim mạch tiếp nhận 7 trường hợp; Khoa Nội 10 trường hợp; Khoa Nhi 6 trường hợp, Khoa Hồi sức tích cực 6 trường hợp và Khoa Cấp cứu 13 trường hợp.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương tổ chức phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu và chuyển người bệnh đến các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Quá trình cấp cứu, 6 bệnh nhân diễn biến nặng đã được chuyển tuyến lên BV Bạch Mai.

BVĐK Thường Tín. Ảnh: BVCC.

Các trường hợp nghi ngộ độc khí clo có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và các triệu chứng kích ứng đường hô hấp. Một số người bệnh có biểu hiện suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở đã chỉ đạo BVĐK Thường Tín tập trung mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân kịp thời; điều động các kíp chuyên môn của BV Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ BVĐK Thường Tín; đồng thời làm việc với BV Bạch Mai để điều trị tối ưu cho bệnh nhân.