Phát hiện vi khuẩn vượt ngưỡng trong nước uống tại trường học ở Thái Nguyên

Xác minh vụ học sinh đau bụng sau bữa trưa tại trường học ở Thái Nguyên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình kịp thời cứu sống 8 người ngộ độc khí sunphua hydro Chính thức công bố nguyên nhân vụ 316 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM

Ngày 19.10, UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) thông tin kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và nước uống sau vụ việc 48 học sinh Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng xuất hiện biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Theo kết quả kiểm nghiệm, 5 mẫu thức ăn gồm: cơm trộn, cơm trắng, thịt xá xíu, canh dưa chua và cải chíp xào tỏi đều có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm nằm trong giới hạn quy định.

Đáng chú ý, cả 3 mẫu nước uống lấy từ máy lọc ion kiềm tại vòi nước của 3 lớp trong trường đều ghi nhận chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa (còn gọi là trực khuẩn mủ xanh) vượt giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, Trạm Y tế phường Linh Sơn nhận định những bằng chứng hiện có chưa đủ căn cứ khoa học để xác định vi khuẩn này là nguyên nhân trực tiếp gây ra các biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh.

Cơ quan y tế địa phương cũng chưa đủ cơ sở kết luận vụ việc là ngộ độc thực phẩm, do kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn và nước uống chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra những biểu hiện sức khỏe bất thường.

Đoàn kiểm tra của UBND phường Linh Sơn và Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh tại thời điểm trước năm học mới

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, sau bữa ăn bán trú trưa ngày 8.10, 48 học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, nôn hoặc sốt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Linh Sơn thu thập, rà soát và xác minh thông tin qua phụ huynh học sinh. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm.

Tổng cộng 8 mẫu thực phẩm trong bữa ăn bán trú được gửi đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm, phục vụ quá trình xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo UBND phường Linh Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho nhà trường, với tổng cộng 970 suất ăn phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngày 8.10.

Hiện phường Linh Sơn có 10 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú với sự tham gia cung cấp suất ăn của nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đòi hỏi việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, hợp đồng với các đơn vị cung cấp; kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, hạn sử dụng, quá trình vận chuyển, giao nhận và chế biến suất ăn.

Phường Linh Sơn cũng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, yêu cầu khắc phục những tồn tại được phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu có vi phạm.

Trực khuẩn mủ xanh có tên khoa học là Pseudomonas aeruginosa, thuộc họ vi khuẩn Pseudomonas.

Trực khuẩn mủ xanh là nguyên nhân chính gây nên bệnh nhiễm trùng cơ hội và nhiễm trùng bệnh viện. Nó có xu hướng gây bệnh ở những người có hệ thống miễn dịch yếu.

Khi bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh, người bệnh có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm họng, viêm phổi và nhiều bệnh khác.