Vụ hơn 40 người ngộ độc khí: Hai bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội. Ảnh: BVCC

Tối 19/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị tiếp nhận 4 trường hợp nặng nhất phải thở máy và được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín trong vụ nghi ngộ độc khí xảy ra sáng cùng ngày tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo bác sĩ Nguyên, hai bệnh nhân nặng nhất bị suy hô hấp và tổn thương đường hô hấp nặng. Trong đó, một người bị tổn thương giác mạc gần như hoàn toàn ở mắt phải, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Bệnh nhân còn lại bị tổn thương phổi rất nặng, kèm theo sốc. Các bác sĩ đang theo dõi sát diễn biến bệnh và lo ngại người này có thể cần áp dụng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo.

Đội ngũ y tế đang nỗ lực điều trị, kiểm soát các tổn thương và hỗ trợ chức năng hô hấp cho hai bệnh nhân.

Về nguyên nhân ngộ độc, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết thông tin trên nhãn bình chứa cho thấy chất gây ngộ độc có thể là clo lỏng. Tuy nhiên, cần thêm căn cứ để xác định chính xác hóa chất liên quan.

"Các biểu hiện ban đầu phù hợp với tình trạng phơi nhiễm một loại khí gây kích ứng mạnh niêm mạc đường hô hấp. Tuy nhiên, cần thận trọng khi xác định chính xác hóa chất gây ngộ độc và chưa thể loại trừ các khả năng khác'', bác sĩ Nguyên thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi, cũng cho biết đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhi gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Hiện sức khỏe của cả hai trẻ đều ổn định, không có biểu hiện suy hô hấp và vẫn tỉnh táo khi nhập viện.

Tuy nhiên, do các bệnh nhi còn nhỏ và đã tiếp xúc với khí độc, các bác sĩ quyết định theo dõi tại khu vực hồi sức tích cực nhằm kịp thời phát hiện, can thiệp nếu xuất hiện diễn biến bất thường.

Trước đó, sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí. Trong đó, khoa Tim mạch tiếp nhận 7 trường hợp, khoa Nội 10 trường hợp, khoa Nhi 6 trường hợp, khoa Hồi sức tích cực 6 trường hợp và khoa Cấp cứu 13 trường hợp. Người bệnh là công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong quá trình cấp cứu, điều trị, 6 trường hợp diễn biến nặng đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.