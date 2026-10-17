Hàng vạn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc

Hơn 40.000 khán giả đổ về Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM để theo dõi đêm đầu tiên của concert Tinh hà say hi. Các fan xếp hàng từ sáng ngày 17/10. Đến chiều tối, đám đông đổ bộ khiến khu vực check-in sớm rơi vào trạng thái hoạt động hết công suất.

Rất đông khán giả gen Z ở độ tuổi 18-23 đến Tinh hà say hi, trong ngày mà TPHCM diễn ra cùng lúc 4 concert lớn. Các bạn đến đây vì những ngôi sao vừa tỏa sáng ở game show Tinh hà say hi như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Buitruonglinh, Wren Evans.

Bạn Bạc Hà bay từ Hà Nội vào TPHCM xem concert Tinh hà say hi. Bạc Hà thổ lộ cùng Tiền Phong: "Tôi đến đây vì sự ngưỡng mộ cho tất cả nghệ sĩ, đặc biệt là anh trai Jsol. Hôm nay, Jsol sẽ góp mặt ở nhiều tiết mục và đây chính là động lực to lớn để tôi di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho mọi chi phí để góp mặt ở concert Tinh hà say hi".

Đứng trước cổng check-in và chụp lại tấm ảnh lưu niệm, đây là mục tiêu của nhiều khán giả khi đến concert Tinh hà say hi vào tối 17/10.

Gần 18h, cơn mưa trút xuống ở Tinh hà say hi. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn áo mưa, trao tay cho fan ở mọi hạng vé. Các khán giả hài lòng vì sự chu đáo của ban tổ chức, sẵn sàng đội mưa để xem trọn vẹn đêm diễn bùng nổ ở concert Tinh hà say hi.

So với những ngày gần đây tại TPHCM, cơn mưa trong ngày diễn ra đêm diễn đầu tiên ở concert Tinh hà say hi không quá to. Mưa trút xuống theo đợt và hạt lâm râm, do đó các khán giả vẫn thuận tiện trong việc di chuyển vào khu vực check-in và tiến vào sân khấu.

Các khán giả xếp hàng trật tự ở khu vực check-in. Giống mọi đêm nhạc trước đó, ban tổ chức xếp lối vào tách biệt theo từng hạng vé, bố trí nhân viên kiểm soát vé theo 3 vòng: trước, trong và sau khi bước ra khỏi cổng check-in.

Lượng người tiến vào rất đông nhưng tình hình soát vé ổn định. Nhân viên soát vé sẽ kiểm tra bước 1 để đảm bảo khán giả vào đúng lối của hạng vé. Sau đó, khán giả được đeo vòng tay và hoàn thành thủ tục check-in. Toàn bộ quy trình check-in mất không đến 5 phút.

Những thủ tục cuối cùng để khán giả bước vào khu vực và tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc bùng nổ của 24 "anh trai". Đây là concert khởi đầu của Tinh hà say hi, trong chuỗi chương trình được tổ chức liên tục trong vài tháng tới. Do đó, nhiều điểm mới lạ cùng các tiết mục đặc sắc sẽ đổ dồn vào day 1.

Đến 17h, lượng người đổ về khu vực check-in ngày càng đông. Cơn mưa tại địa điểm tổ chức đã ngớt, âm thanh cất lên và hiệu ứng ánh sáng sáng rực cả một khu. Đó là lúc báo hiệu concert Tinh hà say hi chính thức bắt đầu.