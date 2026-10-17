Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-1: 24 Anh Trai khoe visual 'cực chơi không sợ mưa rơi'

Trước giờ diễn ra concert Tinh Hà “Say Hi” D-1, 24 Anh Trai đã có màn xuất hiện như thường lệ để giao lưu với khán giả có mặt tại buổi biểu diễn. Ngay khi đa số các Hi Mom, Hi Dad đã hoàn thành việc xếp hàng và vào được khu vực khán đài, 24 Anh Trai đã xuất hiện để giao lưu với khán giả. Giao diện cùng thần thái cực "bá khí" của dàn Anh Trai đã tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động tại khu đô thị Vạn Phúc City.

Thời tiết xấu cũng không thể ngăn cản được độ "bá khí" của dàn Anh Trai.

Thời tiết không thuận lợi với cơn mưa tầm tã nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến sức hút của 24 Anh Trai. Các Anh Trai khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm nhưng vẫn đầy phá cách. Trên tay là một ly nước, tạo nên diện mạo chuẩn phong thái quý ông sang trọng đang bước vào sân khấu của mình.

Trước đó, một số Anh Trai như HYO, JSOL và JAYSONLEI cũng đã ghé thăm các fan booth để giao lưu cùng người hâm mộ. Những hoạt động bên lề liên tiếp diễn ra giúp khán giả có thêm cơ hội gặp gỡ thần tượng, đồng thời khiến không khí tại khu vực tổ chức thêm sôi động trước giờ G.