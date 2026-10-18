[GALLERY] Nhan sắc ngọt ngào gây mê của Á hậu Vân Nhi

Theo Tiền Phong, trong phim “Chuyện tình Khau Vai”, Vân Nhi vào vai nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy, có mối tình dang dở với chàng Ba (Sỹ Hưng), chàng trai dân tộc Nùng.

Vân Nhi từng ngất khi quay phim tại Hà Giang trong thời tiết 4 độ C. Khi đó, cô chỉ mặc áo mỏng và đã mệt sau lịch trình dày đặc.

Vân Nhi cho biết áp lực lớn nhất khi đóng phim đầu tay là tâm lý, đặc biệt khi làm việc cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm.

Vân Nhi sinh năm 2005, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Theo Phụ nữ Thủ đô, trước khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi từng cùng người thân bán bánh mì để trang trải cuộc sống khi gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh. Ngoài ra, từ nhỏ, cô còn phụ giúp gia đình tại nhà hàng hải sản và theo bố ra khơi đánh cá.

Sau cuộc thi, Vân Nhi thăng hạng nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

Với đầm hồng pastel thêu đính họa tiết, Vân Nhi hướng đến hình ảnh ngọt ngào, nữ tính. Kiểu tóc buộc nửa đầu để lộ đường nét gương mặt, kết hợp son hồng và phụ kiện ánh vàng, tạo tổng thể hài hòa giữa trang phục và cách trang điểm.

Với thiết kế lụa hồng phấn, Á hậu hướng đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng hơn so với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu.

Mái tóc đen dài, đôi mắt to cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên nét duyên dáng cho Vân Nhi. Người đẹp chọn lối trang điểm tông hồng nhẹ nhàng, tôn lên đường nét gương mặt và giữ vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên.

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