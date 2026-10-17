Hàng vạn khán giả đội nắng mưa, nôn nóng chờ 33 ca sĩ ở TP.HCM

Concert 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra vào tối 17/10 tại TP.HCM. Chương trình quy tụ 33 nghệ sĩ bước ra từ chương trình truyền hình thực tế. Theo quan sát của Tri Thức - Znews, trước giờ diễn ra concert, hàng vạn khán giả từ nhiều tỉnh, thành phố đã xếp hàng kín 2 lối vào cổng check-in. Người xem đội nắng, mưa, nôn nóng chờ đến đêm diễn mở màn.

Người hâm mộ diện trang phục thoải mái, năng động. Họ mang theo nhiều phụ kiện để thể hiện tình cảm với các anh tài. Không chỉ các gen Z, khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai đa dạng độ tuổi. Nhiều phụ huynh cũng "đu concert" cùng các con của họ.

Phương Nguyên (23 tuổi, TP.HCM) đã có khoảng 6 lần tham gia concert Anh trai kể từ khi bắt đầu theo dõi chương trình vào năm 2024. Với Nguyên, sức hút của những đêm nhạc không chỉ đến từ nghệ sĩ mà còn nằm ở âm nhạc và chất lượng chương trình. Lần này, niềm vui càng trọn vẹn khi Nguyên có cơ hội gặp thần tượng, đồng thời mong chờ được nghe trực tiếp những ca khúc mình yêu thích trong chương trình.

Từ sáng sớm cùng ngày, đông đảo khán giả đã có sẵn tại địa điểm diễn ra chương trình để chờ đợi các nghệ sĩ. Họ chuẩn bị quạt tay, đồ ăn, nước uống, sẵn sàng cho concert.

Bình Nguyên (22 tuổi, phường Thủ Đức), cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết từ sáng sớm, cô và nhóm bạn đã đến khu vực tổ chức concert để đổi vòng và trao đổi quà tặng cùng cộng đồng người hâm mộ. Sở hữu vé early bird, Nguyên kỳ vọng sẽ được đứng sát sân khấu, đến gần các nghệ sĩ trong đêm nhạc. Dự đoán thời tiết tối 17/10 không mấy thuận lợi nhưng Nguyên không ngại mưa, chỉ lo sẽ mệt khi tham gia chương trình kéo dài.

Nhóm người hâm mộ từ Đà Nẵng bay vào TP.HCM để tham gia concert. Đại diện nhóm cho biết cả nhóm đã lên ý tưởng in băng rôn để cùng check-in tại cổng chào của nơi tổ chức sự kiện.

Nhiều khán giả trẻ đầu tư outfit, làm tóc và trang điểm cho đêm mở màn của concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Không ít fan còn đội tóc giả nhiều màu khác nhau dựa trên ý tưởng của tiết mục trong chương trình.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, concert 1 dự kiến thu hút 40.000-50.000 khán giả. Chương trình mở bán vé vào giữa tháng 8 và nhanh chóng hết vé chỉ trong thời gian ngắn. Hạng vé cao nhất có giá 10 triệu đồng. Thực tế, sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai không phải điều mới xuất hiện ở mùa thứ hai. Mùa đầu tiên của chương trình đã tổ chức 8 concert và các đêm diễn đều ghi nhận tình trạng cháy vé.