Người đẹp Việt Nam không được dự đoán đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026

Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản, với sự tham gia của nhiều đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm nay, Lê Phương Khánh Như là người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Bpageantcorner công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích dành cho các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2026.

Bảng dự đoán thành tích của các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2026.

Theo bảng dự đoán, người đẹp đến từ Venezuela được dự đoán có khả năng đăng quang. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt thuộc về người đẹp đến từ Campuchia, Czech Repbulic, Nigeria và Philippines.

Việc Khánh Như không xuất hiện trong danh sách dự đoán của chuyên trang sắc đẹp này thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Trước thềm cuộc thi, người đẹp Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm sân khấu để tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp chủ yếu phản ánh đánh giá ở từng thời điểm, không phải kết quả chính thức của cuộc thi. Thứ hạng dự đoán có thể thay đổi khi các thí sinh bước vào những hoạt động quan trọng, thể hiện bản thân qua các phần thi và tiếp xúc trực tiếp với ban giám khảo.

Bên cạnh đó, việc một đại diện không được gọi tên trong bảng dự đoán cũng không đồng nghĩa với việc người đẹp đó không có cơ hội tiến sâu. Thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp còn phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị, phong độ xuyên suốt hành trình và khả năng đáp ứng tiêu chí của ban tổ chức.

Khánh Như vắng mặt torng bảng dự đoán thành tích của chuyên trang sắc đẹp.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Với thành tích này, cô nhận được sự quan tâm khi tiếp tục đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế. Người đẹp được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh tự tin, bản lĩnh và có khả năng kết nối với thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Trước đó, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động tại Miss World 2026. Trải nghiệm này giúp cô có thêm cơ hội rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, diễn đạt trước công chúng và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam từng đạt thành tích cao tại Hoa hậu Quốc tế khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang năm 2024. Chiến thắng này tạo thêm kỳ vọng cho những đại diện tiếp theo của Việt Nam tại cuộc thi. Dù chưa xuất hiện trong bảng dự đoán mới nhất, Khánh Như vẫn còn cơ hội thể hiện năng lực khi hành trình Hoa hậu Quốc tế 2026 chính thức diễn ra.

Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời, được tổ chức tại Nhật Bản và có định hướng đề cao sự giao lưu văn hóa, tinh thần hữu nghị giữa các quốc gia. Vì vậy, quá trình chuẩn bị của Khánh Như sẽ cần kết hợp nhiều yếu tố, từ trang phục, phong thái trình diễn đến cách truyền tải thông điệp và xây dựng hình ảnh phù hợp với tiêu chí cuộc thi.