Diễn viên Bảo Định nhận phần thưởng xứng đáng

Mới đây, diễn viên Đào Duy Bảo Định chia sẻ hình ảnh giấy khen ghi nhận thành tích của anh trong quá trình tham gia sản xuất, thực hiện phim truyền hình CM12. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi hành trình làm nghề của nam diễn viên trong thời gian qua.

CM12 là tác phẩm truyền hình khai thác một chuyên án phản gián lịch sử, tái hiện những diễn biến căng thẳng xoay quanh cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Trong phim, Bảo Định đảm nhận vai Hoàng Hữu Vinh, bí danh K27. Đây là trải nghiệm đáng chú ý của nam diễn viên khi thử sức với dòng phim truyền hình chính luận, bên cạnh những vai diễn điện ảnh từng giúp anh được khán giả biết đến.

Diễn viên Bảo Định chia sẻ niềm vui.

Việc tham gia CM12 cũng cho thấy Bảo Định đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ giới hạn ở những tác phẩm điện ảnh mà còn góp mặt trong các dự án truyền hình có màu sắc và cách thể hiện khác biệt.

Trước đó, Bảo Định được đông đảo khán giả trẻ chú ý khi kết hợp cùng Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương, phát hành vào tháng 8/2026. Màn kết hợp này mang đến cho nam diễn viên sự quan tâm từ một nhóm khán giả mới, đặc biệt sau khi anh hóa thân thành nhân vật có mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc.

Trong MV, Phương Mỹ Chi vào vai Chi, còn Bảo Định đảm nhận nhân vật Định. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, cùng trưởng thành trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Tình bạn thuở nhỏ dần phát triển thành tình yêu, trước khi cả hai tiến đến hôn nhân. Hình ảnh Bảo Định xuất hiện bên Phương Mỹ Chi trong trang phục chú rể khiến nhiều khán giả thích thú và gọi vui anh là “người thương” của nữ ca sĩ trên màn ảnh.

Bảo Định đóng 'chồng' Phương Mỹ Chi trong MV.

Tuy nhiên, trước khi được chú ý qua màn kết hợp này, Bảo Định đã có thời gian theo đuổi diễn xuất và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án. Khoảng năm 2019, anh bắt đầu bén duyên với điện ảnh khi tham gia casting và đảm nhận một vai khách mời trong Sài Gòn trong cơn mưa. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Việt và Nam và phim ngắn Mắt nhắm mắt mở.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Bảo Định đến vào năm 2025, khi anh đảm nhận vai Sửu trong phim điện ảnh Tử chiến trên không. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 251,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, đồng thời tạo được sự chú ý nhờ câu chuyện giàu kịch tính. Với vai diễn này, Bảo Định được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Từ Tử chiến trên không đến CM12, Bảo Định có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong những tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Cùng với sự quan tâm dành cho màn kết hợp với Phương Mỹ Chi, những dấu mốc mới đang giúp nam diễn viên dần tạo dựng vị trí trong lòng khán giả. Việc được ghi nhận sau khi tham gia CM12 tiếp tục bổ sung thành tích vào hành trình hoạt động nghệ thuật của anh.