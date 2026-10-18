Cô dâu chú rể tặng vé số cho khách, có người trúng thưởng gần 1 tỷ đồng

Một đám cưới tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một vị khách may mắn trúng giải thưởng lớn nhờ tấm vé số cào được tặng trong tiệc cưới.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 16/10, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy gia đình cô dâu, chú rể đã chuẩn bị vé số cào làm quà tặng khách mời. Mỗi tấm vé có mệnh giá 10 nhân dân tệ (khoảng 38.699 đồng). Sau đó, một vị khách đã may mắn trúng giải thưởng trị giá 250.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 967,5 triệu đồng.

Một người tham dự bữa tiệc cho biết sự việc xảy ra ngày 13/10 tại khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Phỉ Lệ Thang ở thành phố Truy Bác. Đây là tiệc cảm ơn do gia đình cô dâu tổ chức sau đám cưới, nhằm tiếp đón họ hàng, bạn bè.

Theo đại diện khách sạn, mỗi vị khách đến dự đều nhận được một tấm vé số cào làm quà. Người trúng thưởng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Điều khiến nhiều người chú ý là thái độ của vị khách khi biết mình trúng giải lớn. Thay vì thể hiện sự phấn khích, ông tỏ ra khá bình tĩnh và không nói nhiều về chuyện trúng thưởng.

Một khách mời đám cưới bất ngờ trúng số. Ảnh: 163

Nhân viên tại trung tâm xổ số thể thao ở Truy Bác, nơi bán tấm vé trúng giải, cũng xác nhận người đàn ông này là bạn đồng hương của gia đình chủ tiệc. Tuy nhiên, đơn vị không tiết lộ thêm thông tin cá nhân của người trúng thưởng.

Trước đó, tài khoản video ngắn của khách sạn Phỉ Lệ Thang cũng đăng tải hình ảnh về bữa tiệc, cho biết gia đình chủ tiệc đã chuẩn bị vé số cào cho tất cả khách mời. Một vị khách bất ngờ trúng giải 250.000 nhân dân tệ, khiến buổi tiệc vốn đã vui vẻ càng thêm đáng nhớ.

“Bữa tiệc gia đình, món quà may mắn. Rượu ngon, món ăn hấp dẫn lại thêm vận may bất ngờ, buổi tiệc cảm ơn này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên”, khách sạn chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước ý tưởng tặng vé số cào làm quà cưới, bởi món quà nhỏ trị giá chưa đến 40.000 đồng lại mang đến cơ hội nhận khoản tiền thưởng gần 1 tỷ đồng cho một vị khách.

Không chỉ tạo thêm bất ngờ cho khách mời, cách làm này còn khiến tiệc cưới trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với người may mắn trúng thưởng.