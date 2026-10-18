Vì sao Kendall Jenner, Hailey Bieber lại mê đắm đôi dép kẹp gót thấp này?

Trong thế giới thời trang tối giản, hiếm có món phụ kiện nào lại tạo được sức hút mạnh mẽ như đôi dép kẹp gót thấp/dép xỏ ngón (kitten heel leather flip-flops). Trở thành "bảo bối thời trang" được săn lùng hàng đầu, thiết kế này đang được loạt It girl đình đám như Kendall Jenner, Lily Collins hay Kylie Jenner lăng-xê nhiệt tình trong mọi hoàn cảnh.

Điều làm nên sức hút khó cưỡng của đôi dép này nằm ở sự giao thoa hoàn hảo giữa vẻ thanh lịch, sắc sảo của giày cao gót mũi vuông và nét phóng khoáng của dép kẹp. Chất liệu da cao cấp cùng đường nét tối giản giúp chúng biến hóa linh hoạt đến khó tin.

Giới mộ điệu có thể dễ dàng bắt gặp các ngôi sao diện chúng cùng trang phục dạo phố năng động, phối lịch thiệp với đồ công sở thanh lịch, hay thậm chí tạo điểm nhấn phá cách bên những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy trên phố.

Kendall Jenner dạo phố với chân váy lụa và dép kẹp đạt tối đa điểm thanh lịch.

Hailey mặc style công sở mang dép kẹp vẫn cứ là xinh.

Sự kiện tối và đầm dạ hội vẫn hợp với dép kẹp cao gót.

Hailey thoải mái phối đồ hằng ngày với dép kẹp.

Không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa nhờ phần gót vừa phải, đôi dép này còn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, hiện đại và thời thượng của người phụ nữ. Đây chắc chắn là khoản đầu tư đắt giá cho tủ đồ của bất kỳ tín đồ thời trang nào trong mùa mốt này.

Lily Collins thậm chí mang guốc quai kẹp đến tham dự sự kiện.

Zoey Deutch phối dép kẹp da cao gót cùng set trang phục cá tính.