Concert Tinh Hà 'Say Hi': Fandom gửi lời chúc đến 24 Anh Trai qua những trụ sao

Hàng trăm vì sao viết nên tình yêu của MUZIK

Mỗi ngôi sao trên các trụ sao là một lời chúc, lời động viên hay kỷ niệm mà người hâm mộ muốn gửi đến Quang Hùng MasterD. Với MUZIK, hàng trăm ngôi sao được kết hợp thành món quà dành tặng Anh Trai Quang Hùng MasterD, ghi dấu tình cảm và sự ủng hộ của cộng đồng fan dành cho nam nghệ sĩ.

Trụ sao có đủ bốn màu hồng, tím, vàng và xanh dương, tượng trưng cho những lời chúc về sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Nổi bật trên trụ là hình ảnh Quang Hùng MasterD nhận giải Quán quân, cùng dải băng ghi tên những ca khúc gắn liền với hành trình của anh tại Tinh Hà “Say Hi”.

Trụ sao chứa đựng tình cảm to lớn của Muzik dành cho Quang Hùng MasterD

JAYSONLEI ở đâu, Khu Ổ Chuột ở đó

Trụ sao của FC Khu Ổ Chuột nổi bật với nhiều màu sắc, đại diện cho những cá tính cùng tạo nên cộng đồng người hâm mộ JAYSONLEI. Phía trên là slogan “JAYSONLEI ở đâu, Khu Ổ Chuột ở đó”, thể hiện tinh thần đồng hành cùng nam nghệ sĩ. Tên JAYSONLEI được đặt ngay bên dưới, đi kèm lời chúc anh tiếp tục gặt hái thành công trong chặng đường sắp tới.

Lấy cảm hứng từ tính cách vừa cá tính vừa dễ thương của JAYSONLEI, FC Khu Ổ Chuột lựa chọn cách trang trí gần gũi với hình ảnh của nam nghệ sĩ. Món quà không chỉ thể hiện sự yêu thích dành cho âm nhạc mà còn cho thấy những nét riêng trong cách người hâm mộ nhìn nhận thần tượng.

Slogan quen thuộc của JAYSONLEI và Khu Ổ Chuột.

Ước nguyện cùng Cọp Con x Thể Thiên

Trụ sao của cộng đồng Cọp Con sử dụng bốn màu hồng, tím, vàng và xanh dương, với mỗi màu gắn liền với một lời chúc dành cho Thể Thiên. Trong đó, ngôi sao xanh dương được đặt ở vị trí đầu tiên, gửi gắm mong muốn nam nghệ sĩ luôn khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật.

Mặt trước trụ sao có hình chibi Thể Thiên trong bốn phần trình diễn tại Tinh Hà “Say Hi”, cùng ca khúc Locked In Love trong màn chào sân. Phía sau là tên FC, như một lời nhắn rằng cộng đồng Cọp Con sẽ luôn theo dõi và ủng hộ anh trên chặng đường phía trước.

FC Cọp Con luôn bên cạnh ủng hộ Thể Thiên.

Đàn em tạo nên bầu trời sao đa sắc gửi tới KIMLONG

Trụ sao do cộng đồng Đàn em anh Long thực hiện tập hợp những lời nhắn và lời chúc dành cho KIMLONG sau hành trình Tinh Hà “Say Hi”. Ở chính giữa là hình chibi nam nghệ sĩ ôm một ngôi sao xanh lớn, gửi gắm mong muốn anh luôn khỏe mạnh và bình an.

Phía sau trụ sao là những ca khúc gắn với hành trình của KIMLONG tại chương trình và các bài hát trong EP cá nhân bittersweet.. Từ hình ảnh trang trí đến danh sách ca khúc, món quà ghi lại những dấu ấn âm nhạc của nam nghệ sĩ, đồng thời thể hiện niềm tự hào của cộng đồng người hâm mộ.

Đàn em anh Long luôn cố gắng tạo kỉ niệm đẹp cùng KIMLONG.

Kho Báu tiếp lửa cho hành trình rực rỡ của CODY Nam Võ

Trụ sao của FC Kho Báu dành tặng CODY Nam Võ có những ngôi sao nhiều màu, tượng trưng cho lời chúc về sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Điểm nhấn là các ngôi sao đỏ, gắn với hình ảnh ánh hào quang và hành trình chín năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Thông qua món quà, FC Kho Báu bày tỏ mong muốn CODY Nam Võ tiếp tục có thêm những dấu ấn trên con đường âm nhạc. Đây cũng là cách người hâm mộ nhìn lại chặng đường anh đã đi qua và thể hiện sự ủng hộ dành cho những dự định sắp tới.

Kho Báu hóng chờ những màn trình diễn của CODY tại concert Tinh Hà "Say Hi".

IVANFINITY - tỏa sáng không giới hạn

Tên gọi của trụ sao được ghép từ tên IVAN và cụm từ INFINITY (không giới hạn), thể hiện mong muốn của cộng đồng VANTASY rằng anh sẽ luôn tỏa sáng trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Trụ sao lấy xanh dương và tím làm màu sắc chủ đạo, với hình ảnh IVAN trong các tiết mục tại Tinh Hà “Say Hi” được tái hiện trên khắp thân trụ.

Cộng đồng người yêu mến nam ca sĩ còn có một slogan đặc biệt đó là "IVAN - OUR ENDLESS SPARK", đối với họ IVAN sẽ luôn là tia sáng tỏa sáng không giới hạn, là nguồn cảm hứng của người hâm mộ.

VANTASY sẵn sàng gặp IVAN tại concert sắp tới.