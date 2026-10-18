Céline Dion tái hiện lại chiếc váy huyền thoại sau gần 30 năm trên sân khấu Paris

Gần 30 năm sau khi gây ấn tượng tại lễ trao giải Oscar 1997, Céline Dion một lần nữa khiến công chúng chú ý khi tái hiện chiếc váy Chanel lấp lánh từng gắn liền với một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất sự nghiệp. Màn xuất hiện mới của nữ ca sĩ tại Paris không chỉ gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim mà còn tôn vinh di sản phong cách bền bỉ của cô.

Theo Daily Mail, trong chuỗi buổi biểu diễn tại Paris vào tháng 10/2026, Céline Dion đã diện phiên bản được thiết kế lại từ chiếc váy haute couture của Chanel mà cô từng mặc tại Oscar năm 1997. Thiết kế mới được chăm chút với hàng nghìn viên đá quý và hạt cườm, tái hiện vẻ lộng lẫy của bộ trang phục nguyên bản, đồng thời mang đến diện mạo mới phù hợp với sân khấu hiện tại.

Chiếc váy ban đầu do Karl Lagerfeld, cố giám đốc sáng tạo huyền thoại của Chanel, thiết kế. Với phần cổ khoét sâu cùng những chi tiết đính kết nổi bật, bộ trang phục từng trở thành tâm điểm chú ý khi Céline Dion xuất hiện trên thảm đỏ Oscar. Gần ba thập kỷ sau, Matthieu Blazy, giám đốc sáng tạo của Chanel, đã làm mới thiết kế này, đưa một dấu ấn thời trang trong quá khứ trở lại với công chúng.

Điểm nhấn trong lần tái hiện này còn nằm ở chiếc vòng cổ Chanel Comète bằng vàng trắng 18 karat. Món trang sức được đính 1.080 viên kim cương, với tổng trọng lượng hơn 67 carat. Thiết kế bất đối xứng, uốn lượn như một vệt sao băng, tạo nên vẻ đẹp tinh xảo và góp phần hoàn thiện diện mạo sang trọng của nữ ca sĩ.

Năm 1997, Céline Dion đã trình diễn hai ca khúc tại lễ trao giải Oscar, gồm Because You Loved Me và I Finally Found Someone. Dù chiếc váy Chanel đã trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử thời trang thảm đỏ, năm tiếp theo mới thực sự đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Năm 1998, Céline Dion giành giải Oscar cho ca khúc My Heart Will Go On, nhạc phim Titanic. Bản nhạc nổi tiếng toàn cầu không chỉ đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế mà còn trở thành một trong những ca khúc gắn liền với lịch sử điện ảnh cuối thế kỷ XX.

Không chỉ tái hiện khoảnh khắc thời trang đáng nhớ, Céline Dion còn được vinh danh thông qua một phiên bản búp bê Barbie mang hình ảnh của chính mình do nhà sản xuất đồ chơi Mattel giới thiệu.

Mẫu búp bê được lấy cảm hứng từ diện mạo của nữ ca sĩ tại lễ trao giải Oscar năm 1998, khi cô trình diễn My Heart Will Go On. Khi ấy, Céline Dion mặc chiếc váy dài tay màu xanh hải quân và đeo một chiếc vòng cổ lấy cảm hứng từ món trang sức mang tên "Trái tim đại dương" trong bộ phim Titanic.

Trong tác phẩm của đạo diễn James Cameron, chiếc vòng cổ là món quà đính hôn mà nhân vật Rose, do Kate Winslet thủ vai, nhận từ vị hôn phu Caledon Hockley. Sau đó, món trang sức trở thành một chi tiết quan trọng trong diễn biến câu chuyện, gắn với những biến cố giữa Rose và Jack, nhân vật do Leonardo DiCaprio đảm nhận.

Khi trình diễn ca khúc chủ đề của bộ phim tại Oscar năm 1998, Céline Dion đeo một phiên bản mô phỏng chiếc vòng cổ này. Sự kết hợp giữa âm nhạc, điện ảnh và thời trang đã tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng, đủ sức gợi nhớ ngay cả sau nhiều năm.

Thông qua mẫu búp bê Barbie, Mattel tái hiện diện mạo đặc trưng của nữ ca sĩ, đồng thời tôn vinh một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Céline Dion chia sẻ rằng cô cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần trong di sản Barbie với hình tượng được lấy cảm hứng từ một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất đối với bản thân. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng mẫu búp bê sẽ truyền cảm hứng để mọi người tự tin thể hiện cá tính, theo đuổi ước mơ và tin tưởng vào sức mạnh của chính mình.

Céline Dion là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng tiếp theo được Barbie vinh danh, sau những cái tên như Mariah Carey và Tina Turner. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn hiện diện trong văn hóa đại chúng, thời trang và những biểu tượng gắn liền với các thế hệ khán giả.

Những dấu ấn thời trang và sự tôn vinh từ Mattel diễn ra trong bối cảnh Céline Dion đang từng bước trở lại sân khấu sau quãng thời gian dài đối mặt với hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome - SPS), một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây co cứng cơ, co thắt cơ nghiêm trọng.

Sau khi buộc phải hủy bỏ các kế hoạch lưu diễn trước đó vì tình trạng sức khỏe, nữ ca sĩ đã trở lại với chuỗi buổi biểu diễn tại Paris vào tháng 9/2026. Các chương trình đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình tìm lại sân khấu của giọng ca người Canada, đồng thời cho thấy nỗ lực duy trì sự kết nối với khán giả sau nhiều năm đầy thử thách.

Tuy nhiên, hành trình trở lại của Céline Dion cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Theo thông tin được Daily Mail dẫn lại từ truyền thông Pháp, trong buổi biểu diễn tại La Défense Arena ở Paris vào đầu tháng 10, nữ ca sĩ đã xúc động khi thể hiện ca khúc Pour Que Tu M'aimes Encore.

Một đoạn video được chia sẻ trên Instagram ghi lại khoảnh khắc Céline Dion nói với khán giả rằng cô hiểu trọn vẹn những lời ca của bài hát. Thế nhưng, chỉ ít giây sau, cô bất ngờ quên lời và phải dừng lại giữa màn trình diễn. Nữ ca sĩ lấy tay che mặt, trong khi khán giả nhanh chóng hát tiếp để giúp cô hoàn thành ca khúc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Celine Dion gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự biết ơn vì có khán giả đồng hành bên mình. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động, bởi nó phản ánh những áp lực mà nữ ca sĩ vẫn phải đối mặt trong quá trình trở lại sân khấu.

Truyền thông Pháp cũng đưa tin Céline Dion từng mất thăng bằng khi trình diễn ca khúc Un Autre Monde trong cùng giai đoạn. Dù vậy, cô nhanh chóng đứng dậy và giơ ngón tay cái về phía khán giả để trấn an mọi người.

Những sự cố trên khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe cũng như tương lai của chuỗi buổi biểu diễn tại Paris. Dẫu vậy, việc nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài điều trị vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Céline Dion từng chia sẻ rằng cô muốn biến hành trình khó khăn khi chiến đấu với bệnh tật thành một "lý do để sống". Tinh thần ấy cũng phần nào thể hiện qua cách cô tiếp tục gắn bó với âm nhạc và những giá trị đã làm nên tên tuổi của mình.

Từ chiếc váy Chanel tại Oscar năm 1997, màn trình diễn My Heart Will Go On năm 1998 cho đến hình tượng Barbie được giới thiệu trong năm 2026, Céline Dion vẫn để lại dấu ấn vượt ra ngoài khuôn khổ âm nhạc. Việc tái hiện thiết kế thời trang kinh điển tại Paris không đơn thuần là sự trở lại của một bộ trang phục, mà còn là dịp nhìn lại hành trình của một nghệ sĩ đã tạo dựng vị trí riêng trong văn hóa đại chúng thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm không chỉ là những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu, mà còn là hành trình Céline Dion từng bước thích nghi với cuộc sống và công việc sau chẩn đoán bệnh. Sau nhiều năm gắn bó với những bản tình ca bất hủ, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy sức sống của di sản nghệ thuật mà cô đã xây dựng trong suốt sự nghiệp.