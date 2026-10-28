Hàn Quốc xử phạt Samsung
Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc ngày 27/10 cho biết đã quyết định áp dụng mức phạt dự kiến 20 tỷ won (khoảng 15,1 triệu USD) đối với Samsung Electronics do thực hiện các quảng cáo gây hiểu nhầm khi không công bố đầy đủ những tính năng hạn chế hiệu năng của các mẫu điện thoại thông minh Galaxy S21 và Galaxy S22 trong quá trình chơi game.
Quyết định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc liên quan đến dòng điện thoại Galaxy S21 và Galaxy S22, cùng với dòng máy tính bảng Galaxy Tab S8.
Theo Ủy ban trên, Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã không thông báo cho người tiêu dùng biết rằng dịch vụ tối ưu hóa trò chơi thiết lập sẵn các giới hạn hiệu năng ngay khi một số ứng dụng trò chơi có yêu cầu xử lý cao được khởi chạy, trong khi vẫn quảng bá mạnh mẽ năng lực chơi game vượt trội của các sản phẩm trong các chiến dịch quảng cáo.
Ủy ban kết luận rằng hình thức tiếp thị trên đã ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định mua sắm hợp lý của người tiêu dùng và cấu thành hành vi “ghi nhãn hoặc quảng cáo mang tính lừa dối”.
Về phía Samsung Electronics, doanh nghiệp này đã phát hành bản cập nhật phần mềm, cho phép người dùng tự lựa chọn gỡ bỏ các giới hạn hiệu năng nói trên.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/han-quoc-xu-phat-samsung-a500870.html