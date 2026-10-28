Hàn Quốc xử phạt Samsung

Quyết định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc liên quan đến dòng điện thoại Galaxy S21 và Galaxy S22, cùng với dòng máy tính bảng Galaxy Tab S8.

Theo Ủy ban trên, Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã không thông báo cho người tiêu dùng biết rằng dịch vụ tối ưu hóa trò chơi thiết lập sẵn các giới hạn hiệu năng ngay khi một số ứng dụng trò chơi có yêu cầu xử lý cao được khởi chạy, trong khi vẫn quảng bá mạnh mẽ năng lực chơi game vượt trội của các sản phẩm trong các chiến dịch quảng cáo.

Ủy ban kết luận rằng hình thức tiếp thị trên đã ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định mua sắm hợp lý của người tiêu dùng và cấu thành hành vi “ghi nhãn hoặc quảng cáo mang tính lừa dối”.

Về phía Samsung Electronics, doanh nghiệp này đã phát hành bản cập nhật phần mềm, cho phép người dùng tự lựa chọn gỡ bỏ các giới hạn hiệu năng nói trên.

R.G