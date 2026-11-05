Galaxy A04e và Galaxy M04 bị Samsung loại khỏi lịch bảo mật tháng 11/2026: người dùng cần làm gì?

Samsung đã chính thức chấm dứt hỗ trợ phần mềm cho hai mẫu điện thoại giá rẻ Galaxy A04e và Galaxy M04. Theo lịch bảo trì bảo mật tháng 11 năm 2026, cả hai thiết bị không còn nằm trong danh sách nhận bản vá định kỳ, tức là đã chạm mốc kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Quyết định này phản ánh chu kỳ vòng đời thông thường của các dòng smartphone phổ thông. Dù vậy, với người đang dùng hai máy này hằng ngày, thay đổi trên kéo theo những cân nhắc thực tế về an toàn dữ liệu.

Lịch bảo mật tháng 11 năm 2026 thay đổi điều gì?

Samsung vừa điều chỉnh lịch trình bảo trì bảo mật cho giai đoạn tháng 11 năm 2026. Trong đợt cập nhật này, danh sách hỗ trợ có những thay đổi lớn khi một số thiết bị không còn thuộc diện nhận bản vá định kỳ.

Cụ thể, Galaxy A04e và Galaxy M04 đã bị loại khỏi danh sách nhận Bản cập nhật Bảo mật Hàng quý. Trước đó, vào tháng 10 năm 2026, cả hai máy vẫn nhận các bản vá định kỳ theo phân khúc của Samsung.

Samsung ngừng hỗ trợ Galaxy A04e và Galaxy M04

Máy vẫn dùng được, nhưng thiếu lớp vá lỗi định kỳ

Sau khi rời khỏi lịch bảo trì, Galaxy A04e và Galaxy M04 sẽ không còn nhận bản vá bảo mật định kỳ theo tháng hoặc theo quý từ nhà sản xuất. Về cơ bản, các ứng dụng hiện có trên thiết bị vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc thiếu bản vá trong thời gian dài có thể khiến hệ thống tiềm ẩn rủi ro từ các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh. Đây là điểm khác biệt cốt lõi giữa một thiết bị còn được hỗ trợ và một thiết bị đã hết vòng đời.

Trong một số trường hợp rất hiếm hoi, Samsung vẫn có thể phát hành bản vá độc lập cho những lỗ hổng nghiêm trọng trên thiết bị không còn được hỗ trợ chính thức. Dù vậy, lịch cập nhật thường xuyên sẽ không còn tiếp tục.

Nên làm gì nếu máy là thiết bị liên lạc chính?

Với người dùng đang xem Galaxy A04e hoặc Galaxy M04 là thiết bị liên lạc chính hằng ngày, việc tiếp tục dùng lâu dài mà không có bản vá bảo mật sẽ tiềm ẩn rủi ro về an toàn dữ liệu cá nhân.

Người dùng Galaxy A04e và M04 nên cân nhắc lên đời

Các chuyên gia công nghệ khuyến nghị nên cân nhắc nâng cấp lên dòng sản phẩm đời mới hơn, có cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn từ hãng. Cách làm này giúp hệ thống luôn được bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi trên nền tảng di động.

Điểm cần nhớ

Galaxy A04e và Galaxy M04 đã bị loại khỏi lịch bảo mật tháng 11 năm 2026, đạt trạng thái kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Hai máy không còn nhận bản vá bảo mật định kỳ theo tháng hoặc theo quý.

Ứng dụng hiện tại vẫn chạy bình thường, nhưng rủi ro từ lỗ hổng mới sẽ tăng dần theo thời gian.

Samsung có thể phát hành bản vá độc lập cho lỗi nghiêm trọng, song chỉ trong trường hợp rất hiếm.

Người dùng nên cân nhắc nâng cấp lên thiết bị có cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn.

Nguồn tin: Gizmochina.