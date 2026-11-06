6 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất dịp cuối năm nay

Cuối năm, nhiều người đang có nhu cầu đổi điện thoại phục vụ công việc và giải trí. Thay vì mua máy mới, người dùng có thể lựa chọn iPhone đã qua sử dụng giúp tiết kiệm chi phí. Dưới đây là 5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất lúc này.

1. iPhone 15 cũ

Giá bán từ: 15,19 triệu đồng

Với người dùng thường xuyên gọi điện, xem video và chụp ảnh, không cần màn hình lớn hay pin quá "trâu", iPhone 15 sẽ là 1 lựa chọn hợp lý. Màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, độ sáng tối đa ngoài trời 2.000 nit nhìn chung khá gọn và dễ bỏ túi.

Chiếc iPhone này chỉ có camera sau kép với camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP, đủ dùng cho các cảnh chụp thông thường. Chưa hết, con chip A16 Bionic RAM 6GB cũng có hiệu năng khá mạnh mẽ, đáp ứng tốt các ứng dụng phổ biến.

iPhone 15.

Tuy nhiên, màn hình chỉ có tần số quét 60Hz, không có Always-On Display và không hỗ trợ Apple Intelligence nên cho trải nghiệm cuộn kém mượt hơn màn hình 120Hz.

2. iPhone 15 Pro Max cũ

Giá bán từ: 22,49 triệu đồng

Điểm mạnh của iPhone 15 Pro Max là camera tele. Cụm camera gồm cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 12MP và tele 12MP hỗ trợ zoom quang học 5x, thuận tiện khi chụp chủ thể xa. Thời lượng pin của mẫu iPhone này cũng khá ấn tượng, có thể sử dụng thoải mái cả ngày dài.

iPhone 15 Pro Max.

Máy còn có màn hình OLED 6,7 inch rộng rãi tích hợp ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz, phù hợp giải trí. Với con chip A17 Pro, iPhone 18 Pro Max cũng có khả năng xử lý những tác vụ nặng; hỗ trợ Apple Intelligence với phần mềm, ngôn ngữ tương thích. Đó là chưa kể thiết kế khung titan giúp giảm trọng lượng so với thế hệ Pro Max trước.

Tuy nhiên, kích thước lớn của sản phẩm gây khó khăn khi sử dụng bằng một tay. Khi mua iPhone cũ, người dùng cần thử camera ở đủ mức zoom, kiểm tra màn hình và dung lượng pin kỹ càng trước khi xuống tiền.

3. iPhone 15 Pro cũ

Giá bán từ: 17,69 triệu đồng

Với những người thích các tính năng Pro nhưng ngại sử dụng máy lớn có thể xem xét iPhone 15 Pro. Máy có trọng lượng chỉ khoảng 187g, sử dụng khung titan và màn hình OLED 6,1 inch, có tính năng ProMotion 120Hz cùng Always-On Display.

Chip A17 Pro của iPhone 15 Pro kết hợp RAM 8GB cung cấp hiệu năng khá mạnh, hỗ trợ đa nhiệm, chỉnh sửa hình ảnh và các tính năng Apple Intelligence tương thích. Hệ thống camera của điện thoại cũng giống như iPhone 15 Pro Max nên có thể đáp ứng khả năng chụp ảnh và quay video cực nét.

iPhone 15 Pro.

So với Pro Max, màn hình nhỏ hơn giúp cầm nắm dễ dàng nhưng cũng hạn chế không gian xem nội dung. Thời lượng pin của máy đã sử dụng lâu phụ thuộc đáng kể vào mức chai pin; người mua nên thử quay video và chạy ứng dụng liên tục để phát hiện nóng máy. Phù hợp với người nhắn tin một tay.

4. iPhone 14 Pro cũ

Giá bán từ: 14,79 triệu đồng

Giờ đây, các iFan không cần phải mua iPhone đời mới để có màn hình mượt. iPhone 14 Pro được trang bị OLED 6,1 inch, tích hợp tính năng ProMotion 120Hz, Always-On Display và có khu vực Dynamic Island, hữu ích khi đọc tin, dùng bản đồ.

Hệ thống 3 camera sau: 48MP 12MP 12MP cùng con chip A16 Bionic của máy đáp ứng tốt nhiệm vụ chụp ảnh và xử lý công việc. Hiện tại, giá mua iPhone 14 Pro cũ cũng giảm xuống mức khá hấp dẫn.

iPhone 14 Pro.

Mặt khác, thiết bị ra mắt năm 2022, sử dụng cổng Lightning, nặng khoảng 206g và không hỗ trợ Apple Intelligence. Tuổi đời cao khiến việc kiểm tra pin, Face ID, màn hình và dấu hiệu sửa chữa càng quan trọng. Không nên đánh đổi tình trạng máy tốt chỉ để lấy giá thấp.

5. iPhone 16 Plus cũ

Giá bán từ: 19,59 triệu đồng

Khác với các mẫu iPhone Pro đời cũ, iPhone 16 Plus phù hợp người ưu tiên thời lượng sử dụng và màn hình lớn hơn khả năng zoom xa. Màn hình OLED 6,7 inch của máy cũng khá thuận tiện cho việc đọc tài liệu, xem phim hoặc theo dõi nội dung học tập.

iPhone 16 Plus.

Máy dùng chip A18, RAM 8GB và hỗ trợ Apple Intelligence khi đáp ứng điều kiện phần mềm, ngôn ngữ. Đây cũng là chiếc iPhone Plus cuối cùng của Apple, chủ yếu chỉ còn sản phẩm cũ.

Tuy nhiên, màn hình của máy chỉ có tốc độ làm mới 60Hz, không có tele chuyên dụng hay Always-On Display. Do đó, người mua nên so sánh giá thực tế với iPhone 15 Pro Max trước khi quyết định.