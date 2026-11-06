Samsung Galaxy Studio lộ diện trên FCC: tai nghe over-ear gập phẳng, hai màu đen và be, ra mắt 2027

Samsung dường như đang chuẩn bị bước vào phân khúc tai nghe chụp tai cao cấp. Mẫu tai nghe dự kiến mang tên Galaxy Studio, mã hiệu SMU700, vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Hồ sơ này tiết lộ thiết kế củ tai gập phẳng cùng hai tùy chọn màu đen và be.

Theo thông tin rò rỉ từ Gizmochina, sản phẩm có thể ra mắt vào đầu năm 2027, cùng thời điểm với dòng điện thoại Galaxy S27. Tên gọi Galaxy Studio hiện mới chỉ là tin đồn, chưa được Samsung xác nhận.

Củ tai gập phẳng: chi tiết đáng chú ý nhất trong hồ sơ FCC

Các hình ảnh và tài liệu đầu tiên về thiết bị được đăng tải trên trang web chứng nhận của FCC. Dựa trên vị trí đặt nhãn pháp lý trong tài liệu kiểm định, tai nghe Galaxy Studio có phần củ tai có thể gập phẳng. Thiết kế này giúp người dùng cất giữ và mang theo thuận tiện hơn.

Tai nghe Galaxy Studio đạt chứng nhận FCC

Bên cạnh cơ chế gập, tài liệu đính kèm trên FCC cho biết thiết bị sẽ được phân phối với hai màu chính là đen và be. Hình ảnh được chia sẻ mới chỉ thể hiện một phần sản phẩm. Tuy vậy, các chi tiết này đủ để xác nhận Galaxy Studio thuộc phân khúc tai nghe trùm đầu (over-ear).

Dấu mốc FCC và lịch ra mắt gắn với Galaxy S27

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Studio dự kiến được giới thiệu vào đầu năm 2027, xuất hiện cùng sự kiện ra mắt dòng Galaxy S27. Việc một thiết bị xuất hiện trên cơ quan kiểm định FCC thường cho thấy sản phẩm đã hoàn thiện các bước thử nghiệm phần cứng ban đầu.

Tai nghe chụp tai mới của Samsung sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Vị trí của Galaxy Studio trong hệ sinh thái Galaxy

Nếu được xác nhận, Galaxy Studio sẽ bổ sung một lựa chọn tai nghe over-ear cho người dùng trong hệ sinh thái Galaxy. Đồng thời, sản phẩm gia tăng áp lực cạnh tranh lên các dòng tai nghe over-ear hàng đầu hiện nay.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa đề cập đến thông số âm thanh, thời lượng pin, tính năng chống ồn hay mức giá. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể ưu và nhược điểm của sản phẩm so với các đối thủ. Những chi tiết này sẽ cần chờ thông tin chính thức từ Samsung hoặc các đợt rò rỉ tiếp theo.