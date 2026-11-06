Cục Quân nhu cấp phát, bàn giao 16 xe bếp tự hành cho các đơn vị

Xe bếp tự hành là sản phẩm thuộc nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa trang thiết bị của ngành Quân nhu. Đây là tổ hợp xe vận tải quân sự được tích hợp hệ thống bếp nấu, hệ thống lọc nước và các dụng cụ quân nhu đồng bộ, hiện đại ngay trên thùng xe. Với công suất thiết kế bảo đảm 250 suất ăn trong 80 đến 90 phút, xe đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, diễn tập. Xe có tính năng chiến - kỹ thuật cơ bản, khả năng cơ động tốt trên các địa hình khó khăn như bùn lầy, đèo dốc.

Đại tá Hà Duyên Năm phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện kế hoạch được Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt, Cục Quân nhu phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sản xuất, chế tạo xe tổ chức huấn luyện sử dụng, cấp phát, bàn giao 16 xe bếp cho 12 đầu mối đơn vị trong toàn quân, gồm: Quân đoàn 34, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh và 7 quân khu. Tại hội nghị, đại diện cơ quan hậu cần - kỹ thuật các đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ, tình trạng kỹ thuật xe và ký nhận bàn giao.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Duyên Năm lưu ý các đơn vị sau khi tiếp nhận tổ chức cơ động xe về đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn; quá trình quản lý, sử dụng thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì tình trạng kỹ thuật của xe luôn tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Các đại biểu tham quan hệ thống bếp nấu trên xe bếp tự hành.

Đại tá Hà Duyên Năm bàn giao xe bếp tự hành cho đại diện các đơn vị.

Các doanh nghiệp thuộc liên danh nhà thầu thực hiện tốt việc hướng dẫn sử dụng, bảo hành sản phẩm theo hợp đồng. Các cơ quan Cục Quân nhu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định; đồng thời theo dõi, nắm tình hình quản lý, sử dụng xe bếp tại các đơn vị, kịp thời tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật các giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa trang thiết bị ngành Quân nhu trong thời gian tới.