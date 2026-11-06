iPhone 18 và Galaxy S27 cùng tăng giá, người dùng 'méo mặt'?

Sau khi lần lượt trình làng các dòng smartphone cao cấp trong năm 2026, Apple và Samsung đang hướng sự chú ý đến thế hệ sản phẩm tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2. Trong khi đó, Samsung có thể mở rộng dòng Galaxy S27 với bốn phiên bản gồm Galaxy S27, S27 Pro, S27 Ultra và S27 Plus.

Hình ảnh được cho là phiên bản mẫu iPhone 18. Ảnh: MajinBu/X

Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy iPhone 18 và Galaxy S27 sẽ nhận được một số nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, có một thay đổi mà chắc chắn không nhiều người dùng mong đợi: giá bán tăng mạnh.

iPhone 18 có thể chạm mốc 999 USD

Trong nhiều năm, Apple duy trì mức giá khởi điểm 799 USD cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Từ iPhone 15 ra mắt năm 2023 đến iPhone 17, hãng vẫn giữ mức giá này trong thời gian dài. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, Apple đã điều chỉnh giá bán iPhone 17 thêm 100 USD.

Theo đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn hiện có giá 899 USD. Đây đã là mức giá không hề dễ chịu đối với nhiều người mua smartphone.

Đáng chú ý hơn, mẫu iPhone 18 sắp tới được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá, theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, một tài khoản thường xuyên cung cấp thông tin về các sản phẩm công nghệ chưa ra mắt.

Nguồn tin này chưa làm rõ mức tăng dự kiến được tính so với giá bán ban đầu của iPhone 17 hay mức giá hiện tại 899 USD.

Tuy nhiên, có cơ sở để cho rằng Apple sẽ lấy giá bán hiện tại làm mốc tham chiếu.

Nếu iPhone 18 chỉ tăng 100 USD so với mức giá khởi điểm ban đầu 799 USD của iPhone 17, sản phẩm mới sẽ có giá 899 USD.

Khi đó, iPhone 17 và iPhone 18 sẽ có cùng mức giá bán, trừ khi Apple tiếp tục điều chỉnh giá mẫu cũ.

Đây rõ ràng không phải chiến lược hợp lý nếu Apple muốn duy trì sức tiêu thụ của iPhone 17.

Phần lớn người mua sẽ có xu hướng lựa chọn mẫu điện thoại mới hơn khi hai sản phẩm có giá ngang nhau.

Vì vậy, khả năng iPhone 18 được bán với giá khởi điểm 999 USD thay vì 899 USD đang được đặt ra. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Apple sẽ chính thức đưa dòng iPhone tiêu chuẩn lên một mặt bằng giá mới, cao hơn đáng kể so với những năm trước.

Galaxy S27 cũng khó tránh khỏi đợt tăng giá

Câu chuyện tương tự có thể xảy ra với Galaxy S27, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của iPhone 18.

Trước đó, Samsung đã tăng giá Galaxy S26 bản tiêu chuẩn thêm 100 USD so với Galaxy S25. Sau đó, hãng tiếp tục điều chỉnh giá bán thêm 100 USD, đưa mức giá hiện tại của Galaxy S26 lên 999 USD.

iPhone 17 và Galaxy S25. Ảnh: PhoneArena

Một số nguồn tin cho rằng Galaxy S27 cũng sẽ được bán với giá khởi điểm 999 USD. Thoạt nhìn, điều này có vẻ đồng nghĩa Samsung không tăng giá sản phẩm mới so với Galaxy S26 đang được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Galaxy S26 khi ra mắt có giá khởi điểm 899 USD, chứ không phải 999 USD như mức giá hiện tại.

Vì vậy, nếu tin đồn chính xác, Galaxy S27 thực chất vẫn đắt hơn 100 USD so với giá ra mắt của thế hệ tiền nhiệm.

Điều này đồng nghĩa người dùng Apple lẫn Samsung đều có nguy cơ phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu những mẫu smartphone tiêu chuẩn thế hệ mới, ngay cả khi những cải tiến về phần cứng chưa thực sự đột phá.

Người dùng không hài lòng với mức giá mới

Không bất ngờ khi những tin đồn về việc tăng giá iPhone 18 và Galaxy S27 đang khiến cộng đồng người hâm mộ hai thương hiệu thất vọng.

Dưới một bài đăng liên quan đến iPhone 18, một người dùng Apple mỉa mai rằng tăng giá dường như đã trở thành một tính năng mới của iPhone.

Một bình luận khác viết: "iPhone 18e giá 799 USD và iPhone 18 giá 999 USD. Đúng là thời đại chúng ta đang sống".

Trên Reddit, nơi cộng đồng công nghệ thường xuyên thảo luận về những sản phẩm sắp ra mắt, một người dùng cũng châm biếm Galaxy S27 sẽ có thêm một nâng cấp đặc biệt hấp dẫn: mức giá cao cấp mới.

Những phản ứng này phản ánh tâm lý ngày càng nhạy cảm của người tiêu dùng trước giá smartphone.

Khi các mẫu điện thoại cao cấp liên tục đắt lên, người mua có xu hướng đòi hỏi những thay đổi rõ rệt hơn về thiết kế, camera, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng.

Có đáng nâng cấp lên iPhone 18 và Galaxy S27?

Hiện cả iPhone 18 lẫn Galaxy S27 đều chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin rò rỉ đến thời điểm hiện tại, việc nâng cấp có thể không phải lựa chọn kinh tế đối với những người đang sử dụng các mẫu điện thoại tiền nhiệm.

Với iPhone 18, hai thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là bộ xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm và viên pin có dung lượng lớn hơn đôi chút.

Ngoài ra, thiết bị có thể nhận thêm một số cải tiến nhỏ về phần cứng và phần mềm, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy Apple sẽ tạo ra bước nhảy vọt về trải nghiệm.

Nếu iPhone 18 thực sự có giá 999 USD, người đang sử dụng iPhone 17 với giá mua ban đầu 799 USD sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp.

Việc chi thêm 200 USD chỉ để đổi lấy chip xử lý nhanh hơn và pin lớn hơn một chút khó có thể xem là khoản đầu tư hợp lý, đặc biệt khi chiếc iPhone hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Galaxy S27 cũng đối mặt với bài toán tương tự. Nếu đang sử dụng Galaxy S26 với giá mua ban đầu 899 USD, người dùng sẽ phải bỏ thêm tiền để chuyển sang mẫu điện thoại mới có giá dự kiến 999 USD.

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 có thể được trang bị camera chính do Sony sản xuất, thay vì sử dụng giải pháp trước đây chủ yếu dành cho phiên bản Ultra.

Đây là một thay đổi đáng chú ý, bởi camera vốn là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các dòng smartphone cao cấp.

Bên cạnh đó, một số thị trường có thể nhận được phiên bản sử dụng bộ xử lý Exynos 2700 mới nhất. Đây được xem là hai nâng cấp phần cứng nổi bật của Galaxy S27 so với thế hệ hiện tại.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ đưa màn hình chống nhìn trộm lên phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới hơn lại cho thấy tính năng này có thể tiếp tục độc quyền trên Galaxy S27 Ultra.

(Theo PhoneArena, Mashable, 9to5mac)