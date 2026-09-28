Hà Nội sắp có không khí lạnh

Không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội. Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Từ đêm nay đến ngày 30-9, ngoại trừ Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, thì các khu vực khác trên cả nước phổ biến có nắng nóng, nhiệt độ một số nơi trên 35 độ C.

Từ đêm 30-9, tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại các địa phương dự kiến có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nền nhiệt trong ngày 1 và 2-10 tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thành phố Hà Nội) có xu hướng giảm từ 2-4 độ C so với hôm nay (28-9).

Khoảng từ đêm 4-10 đến ngày 5-10, khối không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh hơn. Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Mưa tăng thêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tiếp tục giảm.

Dự kiến từ đêm 5-10 đến ngày 6-10, mưa có khả năng mở rộng xuống các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét...