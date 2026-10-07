Không khí lạnh có cường độ ổn định, Trung Bộ mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần, ngày 7/10, miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/10, không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm qua khoảng 2 độ, ở mức 29-31 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Miền Trung mưa rất lớn đến 300mm. Ảnh: PV

Đêm qua và sáng sớm nay (7/10), ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 3 giờ ngày 7/10 có nơi trên 100mm như các trạm: Cảng Chân Mây (Tp. Huế) 196.4mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (Tp. Đà Nẵng) 114.8mm,…

Từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 25-28 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ. Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.