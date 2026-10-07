Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Mặt bằng 55.000 đồng/kg vẫn chiếm phần lớn thị trường heo hơi miền Bắc, cho thấy giá đang tạm thời ổn định sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trước đó.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Hiện giá dao động 55.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương duy nhất có mức giá 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ mức 55.000 đồng/kg.

Với biên độ chỉ 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang có sự phân hóa không lớn giữa các địa phương.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động 54.000 - 56.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 55.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chưa ghi nhận thêm đợt điều chỉnh sau chuỗi phiên giảm trước đó. Giá trên cả nước tiếp tục tập trung trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg, với mức 55.000 đồng/kg phổ biến tại nhiều địa phương./.