[Video] Dự báo thời tiết ngày 7/10/2026: Trung Bộ mưa rất lớn, Bắc Bộ nắng ráo

Tại Bắc Bộ, hôm nay thời tiết chủ đạo là tạnh ráo, có nắng từ sáng, nền nhiệt tăng nhẹ so với những ngày trước. Vùng núi phía Tây Bắc Bộ vẫn có nơi duy trì mức nhiệt thấp hơn, nhưng nhìn chung toàn miền có một ngày mát mẻ, dễ chịu.

Ở Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng sớm còn se lạnh, trưa chiều nhiều mây và có mưa rải rác, phía nam Hà Tĩnh cần đề phòng mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đáng chú ý, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa rất to, trọng tâm từ Huế đến Đà Nẵng. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay có mây, nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.