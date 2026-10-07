[Video] Giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2027 phân hóa mạnh giữa các chặng bay cao điểm

Khảo sát thực tế trên thị trường cho thấy giá vé máy bay có sự phân hóa và chênh lệch rõ rệt theo từng chiều bay. Đối với các đường bay xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi miền Bắc và miền Trung sát kỳ nghỉ Tết vào ngày 3/2/2027 (ngày 27 tháng Chạp), mức giá niêm yết đang ở ngưỡng rất cao. Cụ thể, chặng bay từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội dao động từ 3,2 đến 3,8 triệu đồng mỗi vé; tuyến đi Đà Nẵng từ 2,2 đến 5,7 triệu đồng mỗi vé; đặc biệt đường bay đi Vinh chạm mốc từ 3,68 đến 6,57 triệu đồng mỗi vé.

LINH SAN