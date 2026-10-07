Thời tiết Hà Nội hôm nay 7/10/2026: Không khí lạnh chưa hết ảnh hưởng, sáng 20°C, trưa lên 31°C

Thời tiết Hà Nội hôm nay 7/10 có mưa không?

Hà Nội hôm nay 7/10 không mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô có mây, ban ngày trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22°C, cao nhất 29-31°C.

Đây là sự thay đổi khá rõ so với thời điểm không khí lạnh mới tràn xuống đầu tuần. Mưa đã giảm, bầu trời chuyển sang trạng thái khô ráo hơn, nhưng hơi lạnh vẫn còn rõ vào sáng sớm.

Điểm đáng chú ý trong ngày 7/10 là biên độ nhiệt khá lớn. Người ra đường vào đầu ngày có thể cảm thấy se lạnh khi nhiệt độ chỉ quanh 20-22°C, nhưng từ trưa đến chiều, khi nắng xuất hiện, nhiệt độ có thể tăng khoảng 8-10°C và chạm ngưỡng 31°C.

Không khí lạnh ở Hà Nội vẫn còn, vì sao trưa lại lên 31°C?

Không khí lạnh chưa hết ảnh hưởng tại Hà Nội, nhưng tác động rõ nhất đã chuyển về ban đêm và sáng sớm. Đây là lý do nhiệt độ đầu ngày vẫn xuống khoảng 20-22°C và gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cấp 2-3.

Tuy nhiên, khi trời ít mây hơn và nắng xuất hiện trong ngày, nhiệt độ tăng khá nhanh. Mức cao nhất 29-31°C cho thấy Hà Nội không còn duy trì trạng thái lạnh cả ngày như thời điểm mưa và không khí lạnh vừa tràn xuống.

Vì vậy, ngày 7/10 có thể xuất hiện hai cảm giác thời tiết khá khác nhau: sáng se lạnh nhưng trưa chiều ấm và có nắng. Chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm là điểm đáng chú ý nhất của thời tiết Thủ đô trong giai đoạn này.

Gió mùa Đông Bắc còn ảnh hưởng Hà Nội đến bao giờ?

Đợt gió mùa Đông Bắc đầu tháng 10 đang có xu hướng yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong ngày 7/10 vẫn ở mức 20-22°C, nhưng sang những ngày tiếp theo dự báo tăng dần lên 22°C, 23°C rồi 24-25°C.

Điều đó cho thấy không khí lạnh chưa rút hẳn nhưng đang suy yếu. Cảm giác lạnh chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm thay vì kéo dài cả ngày.

Ở phạm vi rộng hơn, Bắc Bộ ngày 7/10 phổ biến đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 17°C và trời rét.

Hà Nội hết mưa, nắng trở lại nhưng chưa phải nắng nóng

Sau những ngày đầu chịu tác động của không khí lạnh, nắng đã trở lại Hà Nội trong ngày 7/10. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29-31°C nên chưa xuất hiện nắng nóng.

Buổi trưa và đầu giờ chiều sẽ là thời điểm ấm nhất trong ngày. Ngược lại, từ tối đến sáng sớm hôm sau, nền nhiệt giảm nhanh và cảm giác se lạnh trở lại.

Kiểu thời tiết này khá đặc trưng cho giai đoạn chuyển mùa: trời khô, nắng ban ngày nhưng nhiệt độ thấp về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Sáng bớt lạnh dần, nhiệt độ tăng

Dữ liệu dự báo điểm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy từ 7-9/10, Hà Nội chủ yếu duy trì trạng thái ít mây hoặc có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất tăng dần, trong khi nhiệt độ cao nhất có thể vượt 30°C.

Như vậy, 7/10 có thể là một trong những buổi sáng lạnh rõ nhất của nhịp thời tiết này. Sang 8-9/10, nhiệt độ thấp nhất tăng dần, trong khi ban ngày tiếp tục có nắng và ấm hơn.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Nhiệt độ có thể tăng lên 33-34°C

Đáng chú ý hơn, dự báo điểm tại Hà Nội cho thấy sau ngày 7/10, nền nhiệt có xu hướng tăng khá đều. Ngày 8/10 mức thấp nhất khoảng 22°C, nhưng đến 14-16/10 có thể lên khoảng 25°C. Nhiệt độ cao nhất cùng thời gian tăng từ khoảng 31°C lên 33-34°C.

Xu hướng này cho thấy không khí lạnh hiện tại khó duy trì cảm giác lạnh lâu. Từ cuối tuần, buổi sáng sẽ ấm lên dần, còn nhiệt độ ban ngày có thể trở lại trên 30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 8/10: Không khí lạnh yếu thêm

Sang ngày mai 8/10, Hà Nội dự báo tiếp tục ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22°C, cao nhất khoảng 31°C. So với ngày 7/10, nhiệt độ buổi sáng tăng nhẹ trong khi mức nhiệt cao nhất ban ngày gần như không thay đổi.

Không khí lạnh vì thế vẫn còn để lại cảm giác mát vào đầu ngày nhưng tác động đang giảm dần. Từ trưa đến chiều, trời tiếp tục có nắng và nhiệt độ vượt 30°C.