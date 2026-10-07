Thời tiết TP.HCM ngày 7/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 7/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-33 độ C.

Bản đồ dự báo mưa khu vực TP.HCM trong 24 giờ tới (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 9/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực TP.HCM cũ: Sài Gòn, Chợ Lớn từ 60-110 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè từ 70-120 mm; Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ 80-130 mm; Thủ Đức 80-140 mm.

Khu vực Bình Dương cũ: Bến Cát 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Giáo 90-140 mm; Bắc Tân Uyên 100-150 mm.

Khu vực Vũng Tàu cũ: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền 60-120 mm; Xuyên Mộc, Côn Đảo 50-100 mm. Xác suất mưa từ 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Lượng mưa từ 7h ngày 9/10 đến 7h ngày 10/10 đạt khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.