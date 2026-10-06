Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quang Tú, Phó tham mưu trưởng Binh đoàn 15; Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Chánh văn phòng Binh đoàn 15; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Ban CHQS các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái; lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng trên địa bàn.

Đại biểu Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và các đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất cao thông qua quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 với UBND các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái. Quy chế xác định, UBND các xã chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 theo chức năng, nhiệm vụ sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 ký quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái (tỉnh Gia Lai).

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 ký kế hoạch phối hợp với các Đồn Biên phòng Ia Nan, Ia O, Ia Chia và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn; phối hợp quản lý đất quốc phòng, bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố thiên tai, cháy nổ và cứu nạn…

Hội nghị cũng đã thông qua và ký kết kế hoạch phối hợp giữa Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 với các Đồn Biên phòng Ia Nan, Ia O, Ia Chia và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai); Phòng Tham mưu - Hành chính (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) với Công an và Ban CHQS các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái.

Phòng Tham mưu - Hành chính (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) ký kế hoạch phối hợp với Ban CHQS các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái.

Phòng Tham mưu - Hành chính (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) ký kế hoạch phối hợp với Công an các xã Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Chia, Ia O, Ia Krái.

Các đại biểu tại hội nghị.

Theo Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 xã phía tây tỉnh Gia Lai. Đây là địa bàn biên giới, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, tuy nhiên, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, đơn vị luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng các tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.