Green SM áp sát Grab

Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng sát sao giữa 2 nền tảng Grab và Green SM. Trong khi đó, 2 cái tên này đang duy trì khoảng cách khá lớn so với các đối thủ còn lại.

Theo báo cáo The Connected Consumer nửa đầu năm 2026 vừa được Decision Lab công bố, Grab tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ người sử dụng dịch vụ gọi xe tại Việt Nam, song lợi thế trước Green SM đã thu hẹp đáng kể.

Grab dẫn đầu xe máy, Green SM chiếm ưu thế ở ôtô

Cụ thể, kết quả khảo sát trong quý II/2026 cho thấy 66% người được hỏi sử dụng Grab, trong khi tỷ lệ tương ứng của Green SM đạt 64%, chênh lệch chỉ 2 điểm %.

Đứng thứ ba là Be với tỷ lệ 25%, thấp hơn đáng kể so với 2 nền tảng dẫn đầu. Các dịch vụ taxi truyền thống như Mai Linh Taxi và nhóm xe ôm truyền thống cùng đạt 17%, còn VinaTaxi ghi nhận 12%.

Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng Grab có xu hướng giảm dần trong một năm qua, trong khi Green SM liên tục cải thiện qua các quý, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Diễn biến này cho thấy thị trường gọi xe đang dần tập trung vào cuộc cạnh tranh giữa 2 nền tảng lớn, thay vì phân tán giữa nhiều nhà cung cấp như trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng nêu trên chỉ phản ánh mức độ phổ biến của các nền tảng trong nhóm người được khảo sát, không đồng nghĩa với thị phần doanh thu hay số lượng chuyến xe thực tế.

Grab có lợi thế ở mảng xe 2 bánh còn Green SM mạnh ở mảng 4 bánh. Nguồn: DecisionLab (Hỗ trợ thiết kế bởi AI).

Dù khoảng cách về tỷ lệ sử dụng chung đã thu hẹp, vị thế của Grab và Green SM có sự khác biệt rõ rệt giữa hai phân khúc gọi xe máy và ôtô.

Ở dịch vụ gọi xe máy, GrabBike vẫn là lựa chọn được sử dụng thường xuyên nhất với tỷ lệ 45% trong quý II/2026, giảm 1 điểm % so với quý trước.

Xếp ngay sau là Green SM Bike với tỷ lệ 38%, tăng 1 điểm %. Khoảng cách giữa 2 dịch vụ hiện ở mức 7 điểm %. Trong khi đó, beBike chỉ đạt 7%, gần như không thay đổi so với quý trước.

Đáng chú ý, mức độ cạnh tranh giữa GrabBike và Green SM Bike đặc biệt sát sao ở nhóm khách hàng trẻ.

Trong nhóm Gen Z (18-29 tuổi), GrabBike được 41% người khảo sát lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất, chỉ nhỉnh hơn Green SM Bike ở mức 39%.

Khoảng cách cũng không quá lớn trong nhóm Gen Y (30-45 tuổi), với tỷ lệ tương ứng là 46% và 42%.

Ngược lại, ở nhóm Gen X (46-66 tuổi), GrabBike vẫn duy trì lợi thế đáng kể với 48%, so với 30% của Green SM Bike. Đáng chú ý, xe ôm truyền thống vẫn được 10% người thuộc nhóm tuổi này lựa chọn thường xuyên nhất.

Trong khi Grab duy trì vị trí dẫn đầu ở mảng xe máy, Green SM lại chiếm ưu thế ở dịch vụ gọi ôtô.

Theo Decision Lab, Green SM Taxi là dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất trong phân khúc gọi ôtô với tỷ lệ 42% trong quý II/2026, dù giảm 2 % so với quý trước.

GrabCar đứng thứ hai với tỷ lệ 37%, không thay đổi so với quý I. Trong khi đó, beCar đạt 6%, tăng 1 điểm %.

Như vậy, Green SM Taxi đang dẫn GrabCar 5 điểm % về tỷ lệ được lựa chọn thường xuyên nhất, trái ngược với vị thế ở phân khúc xe máy.

Khách hàng trẻ đang nghiêng về Green SM

Phân tích sâu hơn theo nhóm tuổi cho thấy lợi thế của Green SM trong phân khúc gọi ôtô tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng trẻ và trung niên.

Cụ thể, trong nhóm Gen Z, có tới 45% người khảo sát lựa chọn Green SM Taxi là dịch vụ gọi ôtô thường xuyên nhất, cao hơn đáng kể so với mức 33% của GrabCar.

Đây cũng là nhóm khách hàng ghi nhận khoảng cách lớn nhất giữa hai nền tảng, lên tới 12 điểm phần trăm.

Trong nhóm Gen Y, Green SM Taxi tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ 44%, trong khi GrabCar đạt 40%.

Ngược lại, GrabCar vẫn giữ lợi thế ở nhóm Gen X với tỷ lệ 39%, nhỉnh hơn Green SM Taxi ở mức 37%.

Những số liệu này cho thấy sự khác biệt trong lựa chọn dịch vụ gọi xe giữa các thế hệ. Trong khi Grab duy trì sức hút tương đối tốt ở nhóm khách hàng lớn tuổi, Green SM đang có lợi thế rõ rệt hơn trong phân khúc gọi ôtô đối với nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh mức độ sử dụng, báo cáo của Decision Lab còn ghi nhận sự phổ biến của quảng cáo trên các ứng dụng gọi xe.

Theo khảo sát, 88% người sử dụng dịch vụ gọi xe cho biết từng nhìn thấy quảng cáo trong ứng dụng khi đặt chuyến.

Trong đó, 55% cho biết thường chú ý đến quảng cáo ngay khi mở ứng dụng, 44% trong thời gian chờ tài xế đến đón, 36% khi đang di chuyển và 32% ở bước kết thúc chuyến đi, thanh toán hoặc đánh giá dịch vụ.

Kết quả này cho thấy các ứng dụng gọi xe không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn trở thành một nguồn cung cấp quảng cáo đến người tiêu dùng, đặc biệt tại thời điểm trước khi chuyến đi bắt đầu.