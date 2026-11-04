Đối thủ Samsung sắp tung smartphone dùng cả tuần mới phải sạc lại

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, Honor đang tiến hành thử nghiệm các viên pin smartphone với dung lượng từ 14.000 mAh đến 15.000 mAh. Mục tiêu của loại pin này là phát triển một chiếc smartphone có thể hoạt động liên tục trong suốt một tuần chỉ với một lần sạc.

Pin 15.000 mAh cho phép điện thoại có thể sử dụng pin cả tuần.

Việc sở hữu một viên pin có thể sử dụng cả tuần được cho là sẽ thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của nhiều người. Hiện nay, nhiều người thường mang theo sạc dự phòng trong túi xách khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Một chiếc điện thoại có thể hoạt động vài ngày mà không cần sạc sẽ giúp giảm bớt nhu cầu này, đặc biệt là đối với những người giao hàng, lao động ngoài trời và những người thường xuyên đi du lịch, vốn thường phải sạc điện thoại từ hai đến ba lần mỗi ngày.

Được biết, Honor là thương hiệu không ngừng nâng cao dung lượng pin cho các mẫu smartphone của mình trong thời gian gần đây. Dòng sản phẩm Win được Honor ra mắt vào tháng 12/2025 gây chú ý với pin dung lượng 10.000 mAh, tiếp theo là Honor X80 Pro Max vào tháng 6 với pin 11.000 mAh, giúp sản phẩm lập kỷ lục Guinness thế giới về thời gian phát trực tiếp lâu nhất, lên tới 26 giờ, 8 phút và 34 giây ở thời điểm kiểm tra.

Honor Win RT 2 ra mắt gần đây có pin hơn 12.000 mAh.

Mới đây, Honor đã giới thiệu dòng Win 2 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 21/10, với hai mẫu Honor Win RT 2 và Honor Win Turbo 2, cả hai đều sở hữu viên pin 12.070 mAh. Honor Win RT 2 còn hỗ trợ sạc nhanh 90W qua cáp, nhưng quan trọng hơn là sản phẩm đã chứng minh nỗ lực của Honor trong việc nâng dung lượng pin từ 10.000 mAh lên hơn 12.000 mAh chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.

Lưu ý rằng, mặc dù Digital Chat Station có lịch sử khá chính xác trong việc dự đoán kế hoạch pin của Honor, việc tích hợp viên pin dung lượng lớn 14.000 mAh hoặc 15.000 mAh vào smartphone sẽ gặp nhiều thách thức. Pin dung lượng lớn thường làm tăng trọng lượng và độ dày của thiết bị, đồng thời tạo ra những vấn đề trong việc quản lý nhiệt. Hiện tại, Honor vẫn chưa công bố chi tiết về cách giải quyết những vấn đề này, cũng như thời điểm ra mắt sản phẩm với pin dung lượng lớn.