Việt Nam có tiềm năng lớn nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu

Ngày 4/11 taji Hà Nội, Dassault Systèmes tổ chức Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn đàn tập trung thảo luận cách AI Công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang các lĩnh vực mang lại giá trị cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kiện đã quy tụ hơn 700 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, lãnh đạo ngành, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, học giả, các đối tác trong hệ sinh thái và cơ quan báo chí từ Việt Nam và các nước trong khu vực. Tại đây, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách AI công nghiệp, công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) và sản xuất thông minh có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Các chuyên gia trao đổi tại sự kiện.

Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes cho phép các doanh nghiệp mô phỏng và xác thực các bản thiết kế, sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai trong thực tế. Bằng việc kết hợp mô hình hóa, mô phỏng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp có thể giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh ngành sản xuất Việt Nam đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, những công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thể hiện cam kết chung đối với quá trình chuyển đổi công nghệ của Việt Nam, sự kiện quy tụ đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại sứ quán Pháp. Các vị đại biểu cùng lãnh đạo Dassault Systèmes và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức học thuật tiêu biểu, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) và Học viện Hàng không Việt Nam (VAA), cùng xuất hiện trên sân khấu.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực trong nước, mở rộng hạ tầng công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Khép lại phiên làm việc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bán dẫn Việt Nam đã cùng công bố Báo cáo về Đổi mới sáng tạo Công nghiệp và Sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026. Báo cáo nêu bật các xu hướng, cơ hội và thách thức chủ yếu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh, đồng thời hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hợp tác giữa các đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, trong đó AI Công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế sáng tạo.

Các phiên thảo luận chuyên đề do các đối tác chủ trì, cùng với phiên làm việc giữa Dassault Systèmes và khách hàng với chủ đề “Sức mạnh của AI trong ngành sản xuất” tập trung khám phá vai trò của AI trong đổi mới sáng tạo sản phẩm, vận hành nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng, với những chia sẻ thực tiễn từ Viện Nghiên cứu Cơ khí Quốc gia và KP Aerospace Vietnam.

Dassault Systèmes tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác và cơ sở giáo dục tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghiệp của đất nước. Tháng 1/2025, công ty đã khánh thành Trung tâm Xuất sắc về Bản sao số và Trí tuệ nhân tạo (Center of Excellence for Virtual Twin and Artificial Intelligence) cùng Phòng thí nghiệm Giải pháp Công nghiệp (Industry Solutions Lab) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều ngành công nghiệp

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng, khu vực Nam châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, chia sẻ: “Việt Nam có tiềm năng lớn để nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu thông qua việc kết hợp năng lực sản xuất với các công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật. Thông qua các giải pháp Bản sao số tạo sinh ((Generative Virtual Twin), Dassault Systèmes mong muốn hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong các hoạt động công nghiệp”.