Mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu công nghệ với Đại học Concordia

Chiều 2/11 (giờ địa phương), tại TP Montreal (Quebec, Canada), Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam và Đại học Concordia tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước khởi đầu trong thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai cơ sở giáo dục.

Các đại biểu tham dự lễ ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao và phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn. Tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những hướng đi quan trọng để Học viện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo và ông Graham Carr, Hiệu trưởng trường Đại học Concordia ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo khẳng định, Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình trao đổi, chuẩn bị tích cực của hai bên; đồng thời đề nghị sớm xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể.

Về đào tạo, Học viện đề nghị Đại học Concordia tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, công nghệ số và hệ thống thông minh. Việc cử cán bộ, giảng viên tham gia sẽ được thực hiện trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Học viện và sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Về nghiên cứu khoa học, Học viện đề xuất tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh mạng, quản trị rủi ro, điều tra số và pháp chứng kỹ thuật số; phân tích, cảnh báo nguy cơ tội phạm, bảo đảm an ninh hệ thống thông tin quan trọng và hỗ trợ ra quyết định. Các hướng nghiên cứu về thiết bị bay không người lái, robot trên không, thị giác máy tính, định vị và dẫn đường thông minh cũng được đề xuất thúc đẩy. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ nghiên cứu, đào tạo sẽ tuân thủ quy định pháp luật của mỗi bên.

Đại diện ban lãnh đạo Đại học Concordia tặng quà lưu niệm Thiếu tướng Lê Minh Thảo.

Học viện cam kết triển khai nghiêm túc, hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác và giao Văn phòng Học viện làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Đại học Concordia xúc tiến các nội dung hợp tác trong thời gian tới.