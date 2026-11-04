iPad mini 8 qua đánh giá sớm: màn hình OLED, chip A20 Pro, IP67 nhưng giá và 60Hz gây tranh cãi

iPad mini 8 được các chuyên gia công nghệ nhận định là chiếc iPad mini tốt nhất từ trước đến nay, nhờ màn hình OLED, chip A20 Pro và chuẩn chống nước IP67 lần đầu xuất hiện trên iPad. Tuy nhiên, mức giá cao và tần số quét chỉ 60Hz là hai điểm bị nhiều người đánh giá nêu ra như hạn chế lớn nhất.

Những bài đánh giá đầu tiên về iPad mini 8 được đăng tải vào ngày 3/11 (giờ Mỹ), trước ngày giao hàng chính thức. Nathan Ingraham chấm 8,5/10, David Pierce chấm 8/10 và Luke Larsen chấm 7/10.

Ba nâng cấp được khen nhiều nhất trên iPad mini 8

Điểm nhấn đầu tiên là màn hình. Máy chuyển từ tấm nền LCD 8,3 inch sang OLED 8,5 inch, cho màu đen sâu và hiển thị rực rỡ hơn. Độ sáng thông thường tăng lên 600 nit và đạt 1.200 nit với nội dung HDR.

Về hiệu năng, iPad mini 8 dùng chip A20 Pro, cùng dòng với iPhone 18 Pro. Theo các bài đánh giá, máy nhanh hơn 50% ở tác vụ thông thường và nhanh gấp 3 lần ở đồ họa so với bản 2024. Cả ba phiên bản đều có 12 GB RAM, tăng 4 GB so với thế hệ trước.

Nâng cấp thứ ba là khả năng chống nước. Đây là lần đầu một chiếc iPad đạt chuẩn IP67, chịu được việc ngâm nước tới 1 m trong 30 phút.

Cái giá của IP67: Apple bỏ lỗ loa truyền thống

Để đạt chuẩn chống nước, Apple bỏ lỗ loa truyền thống và chuyển sang công nghệ Acoustic Display, tức phát âm thanh qua chính màn hình. Đây là thay đổi về thiết kế đi kèm với khả năng chống nước mới của máy.

Vì sao 60Hz và kính Nano-texture gây tranh cãi?

Hạn chế bị nhắc đến nhiều nhất là việc máy chỉ có tần số quét 60Hz. Theo các reviewer, việc thiếu 120Hz khiến thao tác cuộn trang hoặc dùng Apple Pencil có cảm giác giật và nhòe chữ. Đại diện Apple giải thích rằng màn hình OLED có tốc độ phản hồi điểm ảnh nhanh hơn 10 lần so với LCD. Dù vậy, nhiều reviewer vẫn xem 60Hz là điểm trừ lớn.

Tùy chọn kính Nano-texture chống chói, cộng thêm 100 USD, cũng nhận ý kiến trái chiều. Một số người khen khả năng đọc ngoài trời như đọc trên giấy. Số khác cho rằng lớp phủ làm giảm độ sâu màu đen vốn là thế mạnh của OLED.

Về thời lượng pin, kết quả dao động khá rộng: từ 5 đến 6 giờ khi chơi game nặng, và hơn 10 giờ khi xem video lặp lại hoặc duyệt web thông thường.

Giá bán và đối tượng phù hợp

Tại Mỹ, bản Wi-Fi 128 GB có giá khởi điểm 699 USD, chỉ kém iPad Air M4 11 inch khoảng 50 USD. Tại Việt Nam, Apple Store niêm yết iPad mini 8 từ 19.499.000 đồng cho bản thấp nhất, tăng gần 40% so với iPad mini 7 ra mắt cuối năm 2024. Bản cao nhất 512 GB có giá 27.899.000 đồng.

Dù giá cao, máy vẫn được định vị phù hợp với người cần thiết bị ghi chú nhỏ gọn, độ bền cao để làm việc tại hiện trường như phòng khám, công trường, giàn khoan. Thiết bị cũng phù hợp với người dùng ưu tiên sự cơ động tối đa.

Nhìn chung, iPad mini 8 cải tiến rõ rệt về màn hình, hiệu năng và độ bền, nhưng đánh đổi bằng giá bán cao hơn đáng kể và tần số quét chưa theo kịp kỳ vọng của một số người dùng.