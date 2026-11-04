Từ huyền thoại 'MiG-29' đến bước tiến hiện đại hóa mang tên tiêm kích 'MiG-35'

Trong lịch sử không quân chiến thuật Liên Xô và Nga, dòng tiêm kích hạng trung MiG-29 từng đóng vai trò xương sống cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không tầm gần và trung bình.

Được đưa vào biên chế từ những năm 1980, tiêm kích MiG-29 sở hữu độ linh hoạt tuyệt vời, nhưng dần bộc lộ những hạn chế về bán kính tác chiến, tải trọng vũ khí cũng như hệ thống điện tử hàng không khi bước sang thế kỷ 21.

Để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, tập đoàn Mikoyan đã bắt tay vào phát triển biến thể nâng cấp toàn diện mang tên tiêm kích MiG-35.

Mẫu máy bay này lần đầu tiên ra mắt công chúng tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India năm 2007.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình là biến một mẫu tiêm kích thuần túy đánh chặn điểm thành dòng chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4++, có khả năng thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất và trinh sát chiến thuật.

Quá trình phát triển tiêm kích MiG-35 ghi nhận hàng loạt bước nhảy vọt về mặt công nghệ.

Khung thân máy bay được gia cố chắc chắn hơn để kéo dài tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng không gian chứa nhiên liệu nhằm khắc phục nhược điểm tầm bay ngắn của dòng tiêm kích MiG-29 nguyên bản.

Bên cạnh đó, việc tích hợp hệ thống quản lý động cơ kỹ thuật số và khoang lái kính hiện đại đã tạo tiền đề cho sự ra đời của một cỗ máy chiến tranh hiệu quả cao.

Dù kế thừa hình dáng khí động học đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm, tiêm kích MiG-35 thực chất là một thiết bị bay hoàn toàn mới ở phần lõi công nghệ.

Sự xuất hiện của tiêm kích MiG-35 không chỉ đánh dấu nỗ lực hồi sinh thương hiệu Mikoyan huyền thoại mà còn mở ra một chương mới trong học thuyết sử dụng tiêm kích hạng trung của Không quân Nga.