UD-UTE: Đưa tri thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào phục vụ cộng đồng

Trong quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội, định hướng đào tạo ứng dụng là cơ sở để Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng phát huy các thế mạnh về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Quá trình ấy đòi hỏi sự kết hợp giữa nền tảng tri thức, năng lực chuyên môn và nguồn lực con người để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống.

Từ định hướng chung đến các hoạt động cụ thể, trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau. Những lát cắt dưới đây phác họa cách nhà trường gắn kết hoạt động chuyên môn với đời sống, đưa tri thức công nghệ vào thực tiễn và phát huy vai trò của sinh viên trong các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Nghiên cứu khoa học hướng đến những vấn đề của đời sống

Một giải pháp công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống. Với giao thông đô thị, thay đổi ấy có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như rút ngắn thời gian chờ đèn đỏ, giảm số lần phương tiện phải dừng, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Để đạt được những cải thiện đó, công tác điều phối giao thông cần có khả năng nắm bắt lưu lượng, dự đoán biến động và lựa chọn phương thức điều tiết phù hợp theo từng thời điểm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng báo cáo tiến độ thực hiện đề tài.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã chủ trì đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý giao thông đô thị thông minh sử dụng công nghệ bản sao số”, mã số KC.01.02/21-30. Mục tiêu của đề tài là làm chủ công nghệ bản sao số (Digital Twin), kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn để xây dựng nền tảng hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông phù hợp với đặc thù đô thị Việt Nam, nơi xe máy chiếm ưu thế trong dòng phương tiện hỗn hợp.

Trên nền bản đồ số 2D/3D, hệ thống mô phỏng hạ tầng đường sá và dòng phương tiện gần như theo thời gian thực, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để cơ quan quản lý theo dõi tình hình giao thông, dự báo ùn tắc và xây dựng phương án phân luồng.

Hệ thống còn có khả năng tự điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, phối hợp các nút giao theo nguyên lý “làn sóng xanh”, điều chỉnh biển báo điện tử, phát hiện vi phạm và cảnh báo sự cố.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng di động, người dân có thể theo dõi tình hình giao thông, nhận cảnh báo và lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong quá trình thử nghiệm tại Đà Nẵng, hệ thống cho thấy sự cải thiện rõ rệt về thời gian chờ và số lần dừng xe, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, đề tài đã được nghiệm thu thành công, hướng tới việc nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và cải thiện trải nghiệm đi lại của người dân.

Đưa tri thức công nghệ đến gần hơn với cộng đồng

Thông qua các chương trình tập huấn về AI, kỹ năng số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương như Trà Vân, La Dêê, Trà Linh…, Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đang từng bước đưa kiến thức và kỹ năng công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Lớp tập huấn do Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức tại xã Trà Linh.

Nội dung tập huấn được xây dựng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Với cán bộ, công chức, viên chức, AI hỗ trợ xử lý văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu, soạn thảo báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác.

Đối với giáo viên, công nghệ được vận dụng vào việc chuẩn bị giáo án, thiết kế học liệu số và xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ giảng dạy. Với người dân, nội dung hướng dẫn tập trung vào việc sử dụng ứng dụng VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện kê khai hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Không khí sôi nổi tại Hội thi “Công dân số” được tổ chức trong khuôn khổ chương trình tập huấn tại xã La Dêê.

Bên cạnh đó, người tham gia còn được trang bị các kiến thức về an toàn thông tin, từ việc kiểm tra, đối chiếu thông tin do AI cung cấp trước khi sử dụng đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện, phòng tránh nguy cơ lừa đảo trên môi trường số. Những nội dung này giúp người học chủ động hơn trong việc kiểm soát thông tin, hạn chế rủi ro và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Các chương trình tập huấn đang tiếp tục được triển khai tại Đà Nẵng, đồng thời mở rộng đến nhiều địa phương ngoài thành phố. Qua đó, người tham gia có thêm cơ hội tiếp cận những kiến thức thiết thực, vận dụng công nghệ hiệu quả hơn trong công việc và đời sống. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ người dân thích ứng với quá trình chuyển đổi số mà còn thể hiện vai trò của nhà trường trong việc lan tỏa tri thức, góp phần nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Dấu ấn của sinh viên trong các hoạt động phục vụ xã hội

Tuổi trẻ luôn mang trong mình tinh thần dấn thân, sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sự chung tay và đóng góp. Với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, tinh thần ấy được thể hiện qua việc vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị tại giảng đường vào thực tiễn, phát huy năng lực chuyên môn để phục vụ cộng đồng.

Trong các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, sinh viên đã đồng hành cùng người dân phường Hải Vân thực hiện những thủ tục liên quan đến định danh điện tử và sử dụng nền tảng công dân số. Cùng với đó, chương trình chia sẻ kiến thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong công tác Đoàn dành cho cán bộ, đoàn viên xã Phước Trà đã mở rộng phạm vi đóng góp của sinh viên vào hoạt động tại cơ sở.

Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh, sinh viên tham gia lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại khu dân cư, trường học; kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện dân dụng nhằm bảo đảm an toàn sinh hoạt cho người dân.

Hoạt động giáo dục STEM với những trải nghiệm thực hành giúp học sinh tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật một cách trực quan và gần gũi. Các công trình, phần việc này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người dân địa phương.

Từ những hoạt động cụ thể, tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện qua sự sẵn sàng sẻ chia, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Đây cũng là những giá trị được bồi đắp trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, góp phần hình thành thế hệ sinh viên có chuyên môn, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Trên hành trình phát triển, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã và đang định hình dấu ấn riêng từ sự gắn kết giữa năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự. Khi tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến được nuôi dưỡng trong mỗi thế hệ giảng viên, sinh viên, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để nhà trường phát triển bền vững và đóng góp ngày càng thiết thực cho xã hội.