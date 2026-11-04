Có thật sự ai đó có thể hack xe của bạn?

Xe ô tô ngày nay được trang bị nhiều bộ điều khiển điện tử và kết nối như Bluetooth, Wi-Fi, mạng di động cùng hệ thống khóa không chìa, tạo ra các điểm yếu tiềm ẩn cho hacker khai thác. Mặc dù từng có các vụ tấn công thực tế như với Jeep Cherokee năm 2015, việc chiếm quyền điều khiển xe từ xa vẫn đòi hỏi nhiều điều kiện phức tạp và không dễ dàng thực hiện trên mọi mẫu xe.

Nguy cơ xe bị tấn công từ xa tồn tại do các kết nối điện tử ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại. Ảnh: Motor1

Các mẫu xe hiện đại sử dụng mạng lưới các bộ điều khiển điện tử (ECU) để quản lý nhiều hệ thống quan trọng và không quan trọng trong xe, đồng thời tích hợp các tính năng kết nối như Bluetooth, Wi-Fi, mạng di động và khóa không chìa. Những kết nối này có thể tạo ra các điểm xâm nhập tiềm năng cho hacker nhằm đánh cắp xe, truy cập dữ liệu cá nhân hoặc can thiệp vào hoạt động của xe.

Năm 2015, các chuyên gia an ninh mạng đã chứng minh khả năng tấn công từ xa vào mẫu Jeep Cherokee, ảnh hưởng đến các chức năng như điều hòa không khí và điều khiển lái, dẫn đến việc hãng phải thu hồi 1,4 triệu xe để khắc phục lỗ hổng bảo mật.

Các phương thức tấn công phổ biến bao gồm kỹ thuật relay để mở khóa không chìa, khai thác lỗ hổng trong các ứng dụng kết nối, lỗi bảo mật hệ thống giải trí, truy cập cổng chẩn đoán và các sai sót trong phần mềm điều khiển. Tuy nhiên, việc chiếm quyền điều khiển xe đang di chuyển là rất phức tạp, đòi hỏi hacker phải khai thác nhiều lỗ hổng đồng thời và vượt qua các biện pháp bảo vệ như phân tách mạng nội bộ trong xe.

Các nhà sản xuất ô tô liên tục cải tiến các biện pháp an ninh mạng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Họ áp dụng các kỹ thuật bảo vệ như phân tách mạng, cập nhật phần mềm định kỳ và tăng cường kiểm soát truy cập để bảo vệ hệ thống điều khiển và dữ liệu người dùng.

Người lái xe có thể tự bảo vệ mình bằng cách thường xuyên cập nhật phần mềm xe, sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp xác thực đa yếu tố, quản lý quyền truy cập của các ứng dụng kết nối, tuân thủ các khuyến cáo bảo mật về khóa không chìa và tránh kết nối với các thiết bị không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ xe nên liên hệ với các chuyên gia hoặc đại lý để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Mặc dù nguy cơ bị hack xe tồn tại, sự cải tiến liên tục trong công nghệ bảo mật và ý thức cảnh giác của người dùng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các rủi ro này, bảo đảm an toàn cho người lái và hành khách.