ASIAD 20: Sự tiếc nuối của cầu lông Việt Nam

Môn cầu lông ASIAD 20 còn diễn ra đến ngày 29-9. Dù vậy ngày 27-9, các tay vợt của Việt Nam sớm khép lại chương trình thi đấu.

Người hâm mộ tiếc nuối khi các tay vợt hàng đầu Việt Nam như: Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng hay Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly… chia tay Á vận hội sau các trận thua đáng tiếc.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tranh tài ở ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Thực tế, người làm chuyên môn hiểu rõ các tay vợt cầu lông Việt Nam gặp nhiều thách thức để cạnh tranh vị trí cao nhất trên đấu trường ASIAD. Bởi tất cả tay vợt hàng đầu châu Á có đẳng cấp thế giới đều tham dự Á vận hội năm nay. Do vậy, mục tiêu phấn đấu đạt thành tích tốt nhất ở ASIAD 20 của chúng ta là mục tiêu phù hợp, hiểu rõ về lực lượng con người.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam bắt đầu dự ASIAD 15 năm 2006. Trải qua 20 năm với nhiều lần góp mặt tại ASIAD, thành tích của cầu lông Việt Nam vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể, trong bối cảnh các nhà quản lý và người hâm mộ còn nhiều trăn trở.

Cầu lông Việt Nam từng có tay vợt hàng đầu Nguyễn Tiến Minh giữ đẳng cấp châu Á và thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, Tiến Minh chưa lọt được vào bán kết tại đấu trường ASIAD. Ngoài Tiến Minh, cầu lông Việt Nam từng đầu tư để Lê Ngọc Nguyên Nhung, Vũ Thị Trang phát triển đỉnh cao phong độ tranh các thành tích quốc tế cao nhất. Họ cũng chưa đạt được kết quả huy chương tại ASIAD.

Thực tế, tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ đẳng cấp của mình khi góp mặt trong tốp 30 đơn nữ thế giới thời điểm hiện tại. Tuy vậy, cô chưa từng giành kết quả cá nhân giá trị tại các Đại hội thể thao quốc tế. Thùy Linh mới có thành tích tốt nhất khi khoác áo đội tuyển cầu lông Việt Nam là huy chương đồng đồng đội nữ tại SEA Games 31, tổ chức năm 2022 ở Hà Nội.

Đến với ASIAD 20, các thành viên đội tuyển cầu lông Việt Nam góp mặt bằng hình thức xã hội hóa từ nguồn lực của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. 6 tay vợt Việt Nam nỗ lực thi đấu với sự tập trung chuyên môn nhưng chấp nhận sớm chia tay giải đấu. Giới chuyên môn hiểu rõ rằng đẳng cấp và trình độ của vận động viên trong môn cầu lông ở nhiều quốc gia rất khác biệt. Trong thi đấu thể thao thành tích cao, đẳng cấp vận động viên sẽ quyết định thành bại.

Khi ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2024-2029), Chủ tịch Lê Đăng Xu bày tỏ rằng: Cầu lông Việt Nam sẽ phải giải những bài toán chiến lược để tuyển chọn, đào tạo và đầu tư cho vận động viên tốt nhất bởi chúng ta có tiềm lực đầu tư phát triển dài hạn. Mặc dù thế, những câu hỏi khó xoay quanh cầu lông vẫn chưa có lời giải về việc tìm ra tài năng kế cận đủ sức thay thế Tiến Minh và Thùy Linh.